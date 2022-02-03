غزيرة ورعدية.. تعرف على أماكن سقوط الأمطار غدا الجمعة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار غدًا الجمعة، والذي يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، وحالة من عدم الاستقرار.

أماكن سقوط الأمطار

وأضافت الأرصاد، أن أماكن سقوط الأمطار غدا تكون خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على القاهرة وجنوب الوجه البحري (الشرقية-الغربية- المنوفية).

وتسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على الدقهلية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة وكفر الشيخ.

كما تسقط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية قد تكون أحيانًا مصحوبة بحبات البرد على دمياط، بورسعيد، العريش، رفح، سانت كاترين ومدن القناة.

ونوهت الأرصاد الجوية، بأن هناك تساقط للثلوج على سانت كاترين.

فيما تسقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدًا

وعن درجات الحرارة، المتوقعة غدًا الجمعة، فى القاهرة تبلغ الدرجة العظمى 16، والصغرى 10، وفي الإسكندرية العظمى 16، والصغرى 11.

الطقس غدًا في دمنهور

وعلى دمنهور العظمى 17، والصغرى 10 درجة، ومدينة سيوة تسجل درجة الحرارة العظمى 17، والصغرى 09.

الطقس غدًا في أسوان

وتسجل درجات الحرارة، غدًا الجمعة، في محافظة أسوان 20 درجة للعظمى، و10 للصغرى، وعلى محافظة قنا 18 درجة للعظمى، و07 للصغري.

بينما تسجل الأقصر 18 للعظمى، و09 للصغرى، وعلى سوهاج العظمى 17، والصغرى 07.

نسبة الرطوبة

وذكرت الأرصاد أن نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 75 للعظمى، و30 للصغرى، أما السواحل الشمالية فتصل الرطوبة إلى 70 للعظمى، و35 للصغرى.

وفي شمال الصعيد تصل نسبة الرطوبة إلى 60 للعظمى، و25 للصغرى، بينما نسبة الرطوبة على جنوب الصعيد 55 للعظمى، و15 للصغرى.

حالة البحرين

ولفتت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط مضطربة جدا غربا، وارتفاع الموج يتراوح من 3 إلى 5 أمتار، والرياح جنوبية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج يتراوح من 2 إلى 2.5 متر، والرياح شمالية غربية.