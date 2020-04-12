بورصة وشركات

«غزل المحلة» للغزل والنسيج تعمل بـ %20 من طاقتها

لشركة ملتزمة بالتعاقدات المبرمة رغم تداعيات فيروس كورنا للحفاظ على العملاء
عصام عميرة 8:52 ص, الأحد, 12 أبريل 20 8:52 ص, الأحد, 12 أبريل 20

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كشف مجدى الألفى، عضو مجلس إدارة مصر للغزل والنسيج غزل المحلة ، عن أن الشركة تسدد أكثر من 35 مليون جنيه رواتب شهرية لما يقرب من 15 ألف عامل، لافتا إلى أن الكيان يعمل بنظام وردية واحدة فقط بما يقدر بمتوسط %20 من حجم العمالة.

أضاف الألفى لـ”المال” أن الشركة ملتزمة بالتعاقدات المبرمة رغم تداعيات فيروس كورنا للحفاظ على العملاء، وتوفير موارد مالية لتلبية احتياجاتها، لافتا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية لضمان سلامة العمال والموظفين من انتشار الفيروس.

يشار إلى أن شركة غزل المحلة هى أكبر شركة للغزل والنسيج وتأسست عام 1927 ويقدر عدد عمالها بحوالى 15 ألف، كما تقدر مساحة الشركة بمئات الأفدنة، وتتبع الشركة القابضة للغزل والنسيج التى تشرف عليها وزارة قطاع الأعمال العام.

أعلنت وزارة قطاع الأعمال مؤخراً، منح العاملين فى شركتى مصر والنصر للغزل والنسيج، إجازة حتى نهاية مارس الماضى بعد الاشتباه فى وجود حالتى بفيروس كورونا فى منطقتين بنطاق المحلة الكبرى، لضمان سلامة العمال.

بدأت شركة غزل المحلة الاثنين الماضى التشغيل التجريبى لخط إنتاج الكمامات الطبية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، بمعدل إنتاج 40 كمامة فى الدقيقة بما يعادل 2400 فى الساعة، لتلبية إحتياجات السوق المحلية.

قال الألفى إن تجارب التشغيل التجريبى بدأت بشكل ناجح ومتميز لإنتاج كمامة بمواصفات وجودة عالية، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن تلك التجربة خلال أيام، متوقعا مضاعفة تلك الكميات خلال الفترة المقبلة.

تستهدف الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج تحقيق نموًا فى الإيرادات يصل إلى 6.3 مليار جنيه فى العام المالى 2019 – 2020، بمعدل %43 عن المحقق فى 2017 – 2018، كما تستهدف خفض الخسارة من 2.5 مليار جنيه فى 2017 /2018 إلى 1.8 مليار جنيه فى موازنة 2019/ 2020.

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بقلم عصام عميرة

حاصل علي بكالوريوس اعلام ويعمل في جريدة المال منذ مايو 2018، وعمل سابقا معد برامج بقناة دريم ، ومتخصص بتغطية وزارتي قطاع الاعمال العام و البيئة

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