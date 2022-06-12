«غزل المحلة»: إنشاءات وتطوير فندق اللاعبين أول بنود استغلال حصيلة الطرح

تبدأ شركة غزل المحلة لكرة القدم عقب انتهاء الطرح العام استغلال الحصيلة مباشرة فى عدة أوجه تشمل إنشاءات جديدة وتطوير فندق إقامة اللاعبين والملاعب والاستاد الخاص بها، وربما شراء لاعبين جدد.

وكشف دكتور محمد سافوح، المدير المالى لشركة غزل المحلة، فى تصريحات لـ«المال» أنه سيتم البدء فى استغلال حصيلة الطرح عبر تطوير وتوسعات فندق إقامة اللاعبين بميزانية مبدئية 5 ملايين جنيه، وتطوير الملاعب واستاد الشركة، لافتا إلى أنه لم يتم بعد تحديد ميزانية لهذين البندين، بجانب توفير سيولة لدعم الفرق والمعسكرات والإنفاق على عمليات النادى.

وقال سافوح إن عملية تطوير فندق إقامة اللاعبين المقام أمام استاد غزل المحلة مباشرة تشمل إنشاء طابق ثانى وقاعة اجتماعات ومطعم مجهز، وغرف فندقية، بجانب تطوير الإنشاءات الحالية، وسيتم البدء فيها مباشرة عقب الانتهاء من الطرح العام.

وأضاف أنه تم إجراء مناقصة لتطوير الفندق، تقدم إليها 5 شركات قطاع عام، وسيتم ترسيتها وبدء العمليات مباشرة عقب الانتهاء من الطرح.

وأكد سافوح أن حصيلة الطرح سيتم استغلالها بالكامل لتطوير عمليات شركة كرة القدم وفرق اللاعبين والناشئين، بعد فصل أنشطة مصانع الغزل والنسيج عن النادى.

وتم فصل نشاط الشركتين وفقا لقانون الرياضة الجديد، حيث تم الاحتفاظ بنادى العاملين بنشاطه الاجتماعى الرياضى لممارسة الأنشطة الرياضية، على أن يكون له شخصية اعتبارية منفصلة عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة، ومخصصا لأعضائه الحاليين والمستقبليين من العمال، حسب الإجراءات والموافقات المنظمة لهذا الغرض.

ويبدأ اليوم الأحد الاكتتاب العام فى أسهم غزل المحلة ويستمر حتى بداية يوليو بسعر 1.02 جنيه للسهم، بحصيلة متوقعة 98 مليون جنيه يصل رأس المال معها إلى 200 مليون جنيه.

وقال المدير المالى لشركة غزل المحلة إنه سيتم التخصيص مباشرة لطلبات الاكتتاب فى أول 25 ألف سهم، فيما توقع أن تتراوح نسبة تغطية الاكتتاب بين 4 و5 مرات.

يشار إلى أنه تم الانتهاء من تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم فى يناير 2021، لتصبح بذلك أول شركة مساهمة مصرية متخصصة فى نشاط كرة القدم، بعد فصل نشاط الكرة بنادى غزل المحلة التابع لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، فى كيان مستقل يحمل اسم «شركة غزل المحلة لكرة القدم». ويتوزع رأس مال الشركة بواقع 65 مليون جنيه حصة عينية لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة مقابل حق الانتفاع بالاسم والاستاد لمدة 20 عاما، وتم زيادة رأس المال بـ 37 مليون جنيه من مستثمرين ومؤسسات مصرية وخليجية فى اكتتاب خاص ليصبح رأس المال المدفوع 102 مليون جنيه قبل الطرح بمبلغ 98 مليون جنيه للاكتتاب العام.