غريب يستهدف تكرار إنجاز 2001 مع المنتخب الأوليمبي

على المصرى

يستهدف شوقي غريب، المدير الفنى الجديد لمنتخب مصر الأوليمبي لكرة القدم، تحقيق حلم الفوز بميدالية أوليمبية، وذلك في دورة طوكيو 2020، بعدما فاز مع شباب الفراعنة بالميدالية البرونزية لكأس العالم للشباب 2001، كما فاز كمساعد مدرب لمنتخب مصر بـ 3 بطولات متتالية لأمم أفريقيا أعوام 2006 و2008 و2010.



وقال غريب: “أسعى لتحقيق الحلم الكبير بأن نحصل على أول ميدالية أولمبية في كرة القدم، بعد طول انتظار، خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها كرة القدم المصرية حاليا”، وتابع: “لست غريبا على منظومة المنتخبات المصرية، فقد سبق وعملت مع منتخب الشباب، ثم عملت مدربا مساعدا للمنتخب الأول مع حسن شحاتة، ثم توليت تدريب منتخب مصر”،



ولم يسبق لمصر أن حصلت على أي ميدالية أوليمبية في كرة القدم، رغم مشاركتها في الأوليمبياد منذ دورة أنتويرب ببلجيكا عام 1920، وكان أفضل مركز حققه منتخب مصر، المركز الرابع في دورة أمستردام عام 1928، وطوكيو 1964.



وأردف غريب: “علاقاتي قوية بالجميع، وهذا يساعدني على النجاح”، وأكد مدرب المنتخب الأولمبي، أنه بدأ على الفور في ممارسة مهامه، بتحديد الخطوط العريضة لاختياراته للاعبين الذين سيضمهم للمنتخب، مشيرا إلى أنه سيراعي في ذلك ألا يكون أي لاعب سيتم اختياره ضمن صفوف منتخب مصر الأول، الذي يستعد لكأس العالم في روسيا، حتى تتاح الفرص لعدد كبير من اللاعبين المتميزين.



وستكون أول مهمة رسمية له لشوقى غريب وجهازه المعاون مع المنتخب الأوليمبي، هي الاستعداد لخوض بطولة أمم أفريقيا، تحت 23 عاما، والتي ستستضيفها مصر عام 2019، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

