غرق 3 سيدات شقيقات في كورنيش المعادي.. وتحقيقات لكشف ملابسات الحادث

غرقت 3 سيدات شقيقات في مياه نهر النيل بمنطقة كورنيش المعادي بمحافظة القاهرة -اليوم الأحد- وتسبب الحادث في مصرعهن وتجري النيابة العامة والأجهزة الأمنية تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت بلاغًا يفيد بغرق عدد من السيدات على كورنيش المعادى بنطاق جنوب العاصمة.

وعلى الفور، دفعت بفرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية إلى مكان البلاغ.

وانتشلت 3 جثث لـ 3 سيدات شقيقات، ونقلت سيارات الإسعاف الجثامين إلى المشرحة ووضعهم تحت تصرف النيابة العامة.

ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، مع اتخاذ الاجراءات القانونية نحو الواقعة، ويجري رجال المباحث التحريات مع جمع المعلومات لبيان ملابسات وظروف الواقعة.