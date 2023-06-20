غرق مركب هجرة غير شرعية بالقرب من اليونان يسيطر علي افتتاحية الجلسة العامة لـ «النواب»

افتتحت الجلسة العامة بمجلس النواب ، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعرض عددا من البيانات العاجلة بشأن حادث غرق مركب هجرة غير شرعية قبالة السواحل اليونانية.

و طالب النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب ، بتوقيع العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن هناك قرابة 115 شهيد في غرق المركب اليوناني.

وأكد أن اليونان أعلنت الحداد 3 أيام ومصر لم تتحرك، مطالبا الحكومة أن تخرج لتعلن كيف تحمي الشباب من هذه الظاهرة.

و ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي بعودة اسم الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إلي أكاديمية ناصر العسكريه العليا .

وقال بكري في معرض بيانه العاجل عن غرق عدد من المصريين قبالة السواحل اليونانيه . إن الشعب المصري وقواته المسلحه لايمكن أن ينسي لعبدالناصر دوره التاريخي في الثوره وبناء الوطن ، وقال لا أعرف فلسفة القرار ولذلك أناشد الرئيس السيسي عودة الأمور إلي نصابها الطبيعي.

وكشف النائب أحمد حجازي، عضو مجلس النواب ، أن عدد المفقودين من محافظة المنوفية يصل إلى 100، فضلا عن 40 شهيدا.

وطالب وزارتي الهجرة والخارجية التواصل مع الجانب اليوناني من خلال غرفة عمليات دائمة حتى يطمئن الأهالي عن ذويهم.

وأشار إلى أنه من بين الإدعاءات أن الجانب اليوناني لم يستجب للاستغاثات، مطالبا الحكومة بكشف حقيقة هذا الأمر.

وتسائل عضو مجلس النواب عن دور وزارة الهجرة بشأن برامجها للتوعية بأضرار الهجرة غير الشرعية.