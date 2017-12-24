غرق شوارع الإسكندرية رغم استعدادات المحافظة

مها يونسشهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، غرق عدد من الطرق بمناطق غرب الإسكندرية، إثر بدء أجواء نوة الفيضة الصغرى وهطول الأمطار بغزارة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، رغم إعلان محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أمس عن رفع درجة الاستعداد القصوى للنوة والمُقرر استمرارها على مدار 5 أيام.ووفقا

مها يونس

شهدت محافظة الإسكندرية اليوم الأحد، غرق عدد من الطرق بمناطق غرب الإسكندرية، إثر بدء أجواء نوة الفيضة الصغرى وهطول الأمطار بغزارة منذ الساعات الأولى من صباح الأحد، رغم إعلان محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان أمس عن رفع درجة الاستعداد القصوى للنوة والمُقرر استمرارها على مدار 5 أيام.

ووفقاً لما رصدته “المال” فارتفع منسوب المياه لـ 7 سنتيمتر تقريباً، بمناطق البيطاش أمام المطافئ، والدخيلة، ولم يتم التدخل حتى الآن من جانب حي العجمي أو من خلال شركة الصرف الصحي لسحب المياه التي عطلت الحركة المرورية وطريق المكس الرئيسي أمام المدابغ ومجمع مدارس السلخانة، والذي شهد أزمة مرورية أسفرت عن توقف في حركة السير، وسط استمرار هطول الأمطار.

بينما ارتفع منسوب المياه إلى أكثر من 10 سنتيمتر بمناطق الكيلو 21، منطقة أبو يوسف، أكتوبر، وتحركت سيارات شفط المياه التابعة لشركة الصرف الحي إلى ميدان الكيلو 21، وتم الدفع بـ 4 سيارات لوقف حركة السير الذي امتد للطريق الدولي غرب الإسكندرية، وأحدث أزمة مرورية طاحنة.

أما في مناطق وسط الإسكندرية، فتمت السيطرة على سحب المياه المتجمعة بالمناطق الساخنة بطريق الكورنيش بمنطقة سيدي جابر، رشدي، وكذلك الانفاق التي غمرتها المياه في الساعات الأولى من صباح اليوم، وتم التأكد من عدم وجود تجمعات لمياه الأمطار وسلامة السيولة المرورية.

ومن جانبه قال “سلطان” إنه وجه كل ااجهزة التنفيذية لاستقبال نوة الفضة الصغرة ونوة عيد الميلاد المنتظرة، والمُقرر أن تستمر ليومين، لمواجهة أي إحتمالات طارئة للتعامل الفوري واللحظي مع النوات الشديدة، مُشدداً على استمرارية جاهزية غرفة عمليات المحافظة وانعقادها بشكل دائم وحتى الانتهاء من النوات لاستقبال كافة شكاوي المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار، والمتابعة المستمره لحالة الشوارع المختلفة ورصد أي حالات طارئة تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع المحافظة.

وأكد “سلطان” أنه كلف المسئولين بالصرف الصحي والأحياء وجميع الأجهزة المعنية بأن تكون الإجراءات الموضوعة لمواجهة أنواء الفيضة الصغري وأنواء أعياد الميلاد مستعدة لاستيعاب أي كميات من الأمطار، مكلفا بالتواجد الميداني في المناطق الحيوية، للتأكد من جاهزية وتأهب جميع محطات الرفع والطلمبات ومعدات الصرف ومولدات الكهرباء لكل محطات الرفع لحين انتهاء النوات.

علي الصعيد ذاته، كلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي بالتأكد من وجود أغطية لكافة الشنايش والبلاغات خشية استغلالها بشكل سيئ.

يُشار إلى أن “نوة الفيضة الصغرى” تُهب على الإسكندرية في النصف الأخير من شهر ديسمبر، وتستمر لمدة 5 أيام وتهب على الإسكندرية خلالها رياح شمالية غربية، تصحبها الأمطار، وقد سميت بهذا الاسم لأن البحر يفيض خلالها ويزداد ارتفاع الأمواج، مما يحول دون ممارسة مهنة الصيد خلالها لخطورة الأمواج على استقرار المراكب.