غرق سفينتين وفقدان 17 شخصًا فى اليمن

المال - خاصغرقت سفينتان وفُقد نحو 17 شخصًا جراء إعصار "مكونو" الذى ضرب جزيرة أرخبيل سقطرى، وفق ما أعلنه وزير الثروة السمكية اليمنى فهد كافين.وأوضح كافين، فى تصريحات صحفية الأربعاء أن "العاصفة المدارية مكونو تسببت فى غرق سفينة محملة بالمواد الغذائية شرقى عاصمة سقطرى حديبو، وتم فقدان 4 من طاقمها.

المال – خاص

غرقت سفينتان وفُقد نحو 17 شخصًا جراء إعصار “مكونو” الذى ضرب جزيرة أرخبيل سقطرى، وفق ما أعلنه وزير الثروة السمكية اليمنى فهد كافين.

وأوضح كافين، فى تصريحات صحفية الأربعاء أن “العاصفة المدارية مكونو تسببت فى غرق سفينة محملة بالمواد الغذائية شرقى عاصمة سقطرى حديبو، وتم فقدان 4 من طاقمها.

وأضاف أن ارتفاع الأمواج والرياح الشديدة المصحوبة بالأمطار الغزيرة أدت إلى جنوح سفينتين أيضًا على شواطئ الجزيرة، فيما جرفت السيول 4 مواطنين.

وأشار كافين إلى أنه تم إجلاء أكثر من 30 أسرة من الأماكن القريبة من الشاطئ، أو تلك الواقعة على مجرى السيول إلى أماكن أكثر أمانًا فى مدينتى حديبو وقلنسية، موضحًا أن عمليات البحث عن المفقودين وإجلاء الأسر المتضررة والتى هدمت منازلها ما زالت مستمرة.