نقل وملاحة

غرق سفينة شحن تقل 750 طن وقود قبالة تونس ومخاوف من تلوث بحري

وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة، وفقا للوزارة.
المال - خاص 6:06 م, السبت, 16 أبريل 22 6:06 م, السبت, 16 أبريل 22

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غرقت سفينة شحن تجارية تقل 750 طنا من الوقود تعرضت لحادث بحري بسبب سوء الأحوال الجوية قبالة السواحل الجنوبية لتونس، وتم إجلاء طاقمها المكون من 7 أشخاص، حسب ما أفادت محكمة محلية.

وقال الناطق الرسمي باسم محكمة قابس محمد الكرّاي، اليوم السبت: “غرقت السفينة اليوم في المياه التونسية”. وأضاف “حتى الآن ليس هناك تسرّب للوقود”، موضحا أن لجنة الكوارث ستجتمع “لاتخاذ القرارات في صورة ما حدث تلوّث”، وفقا لما نقلته وكالة فرانس برس.

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وأكدت وزارة البيئة في وقت سابق السبت في بيان، إن السفينة التجارية “كسيلو” ترفع علم غينيا الاستوائية وتحمل الرقم “آي ام او 7618272″، وهي “محملة بحوالي 750 طنا من مادة القازوال” حسب الوزارة.

وأكدت وزارة البيئة أن وضعية السفينة مثيرة “للقلق” وأعلنت تفعيل “الخطة الوطنية للتدخل العاجل” في حالة وجود تلوث بحري للعمل على تفادي غرق الباخرة.

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وكانت السفينة قادمة من ميناء دمياط المصري ومتوجهة إلى مالطا، لكن حالت صعوبات دون مواصلة مسارها نظرا لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وطلبت مساء أمس الجمعة من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد.

وسمح لها بالرسو على بعد حوالي 7 كيلومترات من سواحل خليج قابس (جنوب)، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين.

وأجلت السلطات التونسية الطاقم المكون من سبعة أشخاص من السفينة، وفقا للوزارة.

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وقال الناطق الرسمي إن الطاقم يتكون من قبطان جورجي وأربعة أتراك واثنين من أذربيجان وقد تم نقلهم إلى المستشفى ثم إيواؤهم في فندق وهم “في حالة عادية”.

وتابعت أن “وزارات الدفاع والداخلية والنقل وإدارة الجمارك تعمل على “تجنب حدوث كارثة بيئية بحرية بالجهة والحد من تداعياتها”، لكنها شددت على أن “الوضع حاليا تحت السيطرة”.

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بقلم المال - خاص

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