الإسكندرية

غرق أسرة بشاطئ «ميكا» بالبيطاش في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

بعد نزولهم لمياه البحر منتصف ليل الخميس عقب المواعيد الرسمية لنزول مياه البحر التي حددتها إدارة السياحة والمصايف بالإسكندرية
مها يونس 11:31 ص, الجمعة, 23 يوليو 21 11:31 ص, الجمعة, 23 يوليو 21

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انتشرت معلومات منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفيد بغرق أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة وطفل بشاطئ “ميكا” في منطقة البيطاش بالعجمي غرب الإسكندرية، وذلك بعد نزولهم مياه البحر منتصف ليل الخميس، عقب المواعيد الرسمية لنزول مياه البحر التي حددتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساء، لتوافر عمال الإنقاذ بالشواطئ.

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من جانبها لم تخرج محافظة الإسكندرية ببيان رسمي حتى الآن يفيد بعدد الغرقى وتحديد هويتهم، في حين ترددت معلومات أخرى بغرق بما يقرب من 6 حالات بشواطئ الإسكندرية، ولم يتم تأكيد صحة تلك المعلومات من عدمها حتى الآن.

وسنوافيكم بكل المعلومات الرسمية عقب صدورها من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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