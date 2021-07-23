غرق أسرة بشاطئ «ميكا» بالبيطاش في ثالث أيام عيد الأضحى (صور)

انتشرت معلومات منذ قليل على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” تفيد بغرق أسرة كاملة مكونة من زوج وزوجة وطفل بشاطئ “ميكا” في منطقة البيطاش بالعجمي غرب الإسكندرية، وذلك بعد نزولهم مياه البحر منتصف ليل الخميس، عقب المواعيد الرسمية لنزول مياه البحر التي حددتها الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية من الساعة السابعة صباحًا حتى السابعة مساء، لتوافر عمال الإنقاذ بالشواطئ.

من جانبها لم تخرج محافظة الإسكندرية ببيان رسمي حتى الآن يفيد بعدد الغرقى وتحديد هويتهم، في حين ترددت معلومات أخرى بغرق بما يقرب من 6 حالات بشواطئ الإسكندرية، ولم يتم تأكيد صحة تلك المعلومات من عدمها حتى الآن.

وسنوافيكم بكل المعلومات الرسمية عقب صدورها من خلال الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.