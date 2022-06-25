غرف عمليات في 27 محافظة.. خطة «حماية المستهلك» لمراقبة الأسواق خلال عيد الأضحى

كشف الدكتور أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تفاصيل خطة الجهاز لمراقبة الأسواق قبل قدوم عيد الأضحى وخلال فترة العيد في 27 محافظة على مستوى الجمهورية.

ووفقا لرئيس الجهاز، فإن هناك خطة جديدة وضعها الجهاز لمراقبة الأسواق وعدم احتكار السلع أو ارتفاع في الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية الكبيرة.

وأضاف لـ«المال»، أنه تم تشكيل غرفة عمليات في المحافظات لمتابعة الأسواق قبل قدوم عيد الأضحى، لافتا إلى أن العمل في تلك الغرف مستمر ومتواصل على مدار الساعة.

وأكد أن العمل في غرف المراقبة يبدأ من الـ9 صباحًا حتى الـ12 مساء يوميا وعلى مدار الأسبوع، لافتا إلى أنه تم منع وإلغاء جميع الإجازات للعاملين بالجهاز طوال فترة العيد.

وتابع أن الخطة شملت أيضًا تقسيم العمل للجان المراقبة على الأسواق 3 فترات على مدار اليوم، وذلك للرقابة على الأسواق في المحافظات المختلفة.

ولفت إلى أنه في حالة ضبط أي تجاوزات يتم تحرير محضر على الفور وإحالة المخالف إلى النيابة العامة بتهمة عدم الالتزام بقرارات وتعليمات الجهاز.