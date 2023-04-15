غرف عمليات في بورسعيد لرفع كفاءة المتنزهات وتوافر السلع استعدادا للأعياد

وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتدشين غرف عمليات بالمستشفيات والأحياء ومنع إجازات التنفيذيين ورفع كفاءة المنتزهات وتوافر السلع الغذائية، استعدادا لعيد القيامة المجيد، وعيد شم النسيم وعيد الفطر المبارك، من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن تأمين الكنائس وعمل الصيانة اللازمة لأعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة في محيط المساجد والكنائس وفتح الحدائق للمواطنين.

وأكد المحافظ أنه سيتم انعقاد غرف العمليات بالمحافظة والأحياء ومدينة بورفؤاد على مدار الساعة، لمتابعة انتظام العمل و حل أي مشكلة طارئة على الفور، مع تواجد كافة القيادات في مواقعها للتعامل مع أي أحداث طارئة خلال فترة الأعياد وتوفير المناخ المناسب للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف أعمال النظافة ورفع أي مخلفات في كافة الشوارع والطرق المؤدية والمناطق المحيطة بالكنائس والمساجد وإجراء الصيانة الدورية لكافة أعمدة الإنارة بالشوارع ، مشددا على أعمال الصيانات اللازمة للمسطحات الخضراء في الحدائق العامة ورفع كفاءتها.

كما وجه محافظ بورسعيد مسئولي الصحة برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية وتوافر الأطقم الطبية وكافة الأدوية اللازمة في مثل هذه المناسبات، و إزالة كافة الإشغالات حول المنشآت الصحية، في حين وجه مدير إدارة المرور بالتواجد في الطرق الرئيسية والفرعية والميادين العامة واتخاذ كافة الإجراءات لضمان السيولة المرورية المطلوبة خلال الأعياد.



استعدادات بورسعيد لإستقبال الأعياد

وفى سياق متصل، وجه محافظ بورسعيد مديرية التموين بمراجعة توافر كافة السلع الغذائية والمواد التموينية بشكل كامل، مؤكدا أن هناك مخزون استراتيجي كاف من السلع الأساسية والغذائية، و بالمتابعة المستمرة لحالة الأسواق من خلال غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية ، مشددا على تكثيف الحملات الرقابية التموينية لمواجهة جشع التجار.

وطالب القيادات التنفيذية بالتواجد الدائم على مستوي المحافظة والتي يرتبط عملها بتقديم خدمات للمواطنين، مشددا على رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد بتكثيف حملات النظافة في جميع الشوارع والميادين

وكذا رفع كفاءة الحدائق على أعلى مستوى، وتقسيم العمل االى ورديات وزيادة أعداد العمال، ورفع كفاءة محيط المساجد على أعلى درجة من الكفاءة، لتحقيق الشكل الجمالي والحضاري خلال العيد ،فضلا عن رفع كفاءة المناطق المحيطة بالمنافذ و مداخل بورسعيد.

كما شدد المحافظ على جاهزية المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية ومرفق الإسعاف، ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات والإسعاف خلال الأعياد ، وشدد على تعامل الأحياء وشرطة المرافق – بكل حزم – مع كافة أنواع الإشغالات وتكثيف الحملات لمنع أي أعمال مخالفة للقانون و تكثيف الحملات المرورية علي الطرق العامة وفي الميادين لتحقيق أقصي سيولة مرورية بالشوارع والميادين بنطاق المحافظة، وإلتزام شركات النقل الجماعي بين المحافظات وإدارة مواقف بورسعيد وإدارة النقل الداخلي بالمحافظة ومرفق المعديات باتخاذ كافة الإجراءات لضمان تيسير تنقلات المواطنين على مدار اليوم.

وأكد المحافظ أن بورسعيد جاهزة لاستقبال الأعياد ، وتستعد لاستقبال الزائرين من جميع المحافظات، كما وجه إدارة المصايف والشواطئ بالتنسيق مع رؤساء الأحياء بتوفير كافة سبل الراحة للمواطن، ومتابعة أسعار الكافتيريات والشماسي وتكثيف تواجد فرق الإنقاذ على شاطئ بورسعيد، ومتابعة أعمال تجميل ونظافة الشاطئ، فضلا على التأكد من خدمات القرى السياحية لتكون على أعلى مستوى.



تخصيص 9 ساحات و150 مسجدا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أنه في إطار استعدادات محافظة بورسعيد لاستقبال عيد الفطر المبارك، فإن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتخصيص 9 ساحات لإداء صلاة عيد الفطر المبارك بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد و١٥٠ مسجدا.

وأشار المحافظ إلى أن الساحات التي تم تخصيصها تتمثل فى ” ساحة المعمورة بحي الشرق والمسجد الكبير بمدينة بور فؤاد والرزاق بحى الزهور وساحة نادى الشبان المسلمين والسيدة زينب بمنطقة بنك الإسكان والتوحيد بمنطقة 6 أكتوبر بحى المناخ والحرمين بمنطقة التصنيع، ومسجد الحسين بالمنطقة السابعة، وساحة مسجد الشيخ زايد بالحي الإماراتي”.

وأوضح محافظ بورسعيد أنه تم توجيه رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد برفع كفاءة محيط المساجد وساحات الصلاة والاهتمام بتحقيق أعلى مستوى من النظافة، فضلا عن أن مديرية أوقاف بورسعيد قامت بتحديد إمام أساسى وآخر احتياطى للساحات التى تم تخصيصها لإلقاء خطبة العيد تحسبا لأي ظروف طارئة قد تحدث للأئمة.