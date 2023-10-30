غرفة CIT تشارك في الملتقي والمعرض السنوي الثاني للصناعة

استعرض المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات أوجه – مشاركة الغرفة للعام الثاني بجناح في فعاليات “الملتقي والمعرض الدولي السنوي الثاني للصناعة” الذي ينظمه اتحاد الصناعات المصرية تحت رعاية وتشريف وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي في دورته الثانية خلال الفترة من 28 حتى 30 أكتوبر 2023 بمركز المنارة للمؤتمرات والمعارض الدولية.

وأضاف إبراهيم أن جناح الغرفة بدعم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ويضم 9 شركات من مقدمي الحلول المختلفة للصناعات سواء برامج ERP أو التدريب، التحول الرقمي للصناعات المختلفة وكذلك 13 شركة من الشركات الناشئة لقطاع تكنولوجيا التصنيع Industry 4.0.

تم خلال المعرض بمشاركة وحضور المهندس احمد الظاهر الرئيس التنفيذي لإيتيدا والدكتور خالد عبد العظيم المدير التنفيذي لاتحاد الصناعات المصرية الإعلان عن نتيجة ManuTech Challenge وحصدت شركة nfrti x المركز اللأول للتحدي بتقديمها حلول تكنولوجية في مجال الصيانة التنبؤية predictive maintenance.

كما حصلت شركة Industry run على المركز الثاني بتقديمها حلول في مجال رقمنه خطوط الإنتاج، وأخيرا حصل مشروع Autoinspecta على المركز الثالث حيث قدم حلول ابتكارية في مجال warehouse management ومتابعة الحركة داخل المنشآت الصناعية.

جدير بالذكر أن الغرفة أطلقت ManuTech Challenge بالتعاون مع برنامج أعمال مصر Business Egypt بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمشاركة شركة UNTAP technologies كمنفذ بتقديم أكثر من 300 متقدم وبحضور أكثر من 46 فريق وأكثر من 200 مشارك ونحو 30 موجه ومرشد أعمال Mentor. – يمثل Manutech Challenge فرصة لرواد الاعمال واصحاب الشركات الناشئة التكنولوجية واصحاب الأفكار الابتكارية لعرض حلول تكنولوجية فعالة لمشكلات صناعية قائمة لمجموعة من المصنعين المصريين والشركات المصرية حيث تمت تصفية المشروعات المقدمة من أصل نحو 46 مشروع وفريق عمل وصولا إلى الشركات والأفكار التكنولوجية المتأهلة للمرحلة النهائية بواقع عشر مشروعات.

وتمت إتاحة مشاركتهم خلال فترة المعرض والإعلان عن افضل ثلاثة والتي سيكون لديها فرص تشبيك حقيقية مع مجموعة من الشركات المصرية الكبرى التي تقدم الرعاية لفعاليات المنافسة من أبرزها توشيبا العربي وشركة Aria Technologies أحد شركات Giza systems بالإضافة إلى صندوق رعاية المبتكرين ISF وشركة Promech.