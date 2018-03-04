غرفة CIT تستضيف دبي الذكية في مؤتمر وطن رقمي 5‎

المال - خاصأعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات اليوم الأحد، عن مشاركة عربية قوية لمؤسسة دبي الذكية ، خلال فعاليات مؤتمرها السنوي وطن رقمي 5 تحت شعار " نحو وطن رقمي " الحدث الأكبر محلياً من حيث عدد الشركات والهيئات المتخصصةوينعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور ال

المال – خاص

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT بالاتحاد العام للصناعات اليوم الأحد، عن مشاركة عربية قوية لمؤسسة دبي الذكية ، خلال فعاليات مؤتمرها السنوي وطن رقمي 5 تحت شعار ” نحو وطن رقمي ” الحدث الأكبر محلياً من حيث عدد الشركات والهيئات المتخصصة

وينعقد المؤتمر تحت رعاية وبحضور المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالتعاون مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “ايتيدا” على مدار يومي 5 – 6 مارس المقبل بفندق انتركونتيننتال سيتي ستارز – مدينة نصر .

تأتي هذه المشاركة بهدف تعزيز العلاقات المصرية العربية في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ونقل الخبرات الحديثة وتسليط الضوء على قصص نجاح التحول الرقمي لدول المنطقة ، كما من المقرر أن تتضمن هذه المشاركة بحث سبل التعاون وتوطيد العلاقات التجارية المشتركة بين ممثلي الجهات الإقليمية ورؤساء وأصحاب الشركات المصرية للتوسع الخارجي ودعم رؤية واستراتيجية التصدير .

من جانبه، قال تامر محمد مدير عام الغرفة قائلا :” إن تحقيق التنمية المستدامة المعتمد على تعزيز خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجتمع بإعتبارها أدوات فاعلة في رسم ملامح المستقبل يلزمه تكاتف المجهودات لنقل الخبرات الجديدة والتسويق المبتكر للشركات المصرية”

وأضاف “من هذا المنطلق فإننا في غرفة نعمل على قدو وساق لتقديم نسخة جديدة لمؤتمر وطن رقمي 5 السنوي تحمل في طياتها منهجية جديدة لصناعة المؤتمرات المتخصصة منها استخدام التكنولوجيا الحديثة في إدارة الحدث وإلقاء الضوء على التوجهات العالمية من تقنيات وخدمات ، بالإضافة إلى فعاليات أمن المعلومات والتجارة الإلكترونية والتسويق الرقمي و تعزيز الحضور العربي”.

تجدر الإشارة إلى أن غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT تستعد خلال الدورة المقبلة إلى أحدث أنظمة تحليل بيانات الزوار عبر أدوات تسجيل الحضور المبتكره ، وذلك بهدف ترسيخ المفاهيم التقنية الحديثة وتطبيقها بشتى الطرق العملية و تحليل البيانات والمعلومات للزوار ، مما سينعكس على رصد اتجاهات القطاع ومتطلباته والشرائح المستهدفه لتحسين الرؤى العامه للدورات المقبلة .

يذكر أن المؤتمر السنوي وطن رقمي 5 ينعقد تحت رعاية كل من شركة DXC وشركة IBM وشركة Software AG وكل من أوفيس سوفت وأوميجا سوفت وشركة راية لمراكز البيانات وإي فايننس وشركة سيسكو وشركة مايكروسوفت ، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الماضية بمشاركة 95 شركة وحضور أكثر من 1800 زائر ورعاية 29 شركة مصرية وعالمية .