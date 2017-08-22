غرفة مواد البناء: صادرات الرمل الزجاجى مستمرة

المال- خاص أعلن المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن صادرات الرمل الزجاجى مستمرة بصورة طبيعية رغم وجود رسم صادر على هذه الخامة من وزارة التجارة والصناعة.وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك بالفعل صعوبات يعانى منها المصنّعون والمصدرون لخامة الرمل الزجاجى, موكدًا أن

المال- خاص

أعلن المهندس أحمد عبد الحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، أن صادرات الرمل الزجاجى مستمرة بصورة طبيعية رغم وجود رسم صادر على هذه الخامة من وزارة التجارة والصناعة.





وأشار رئيس الغرفة إلى أن هناك بالفعل صعوبات يعانى منها المصنّعون والمصدرون لخامة الرمل الزجاجى, موكدًا أن الوزارة واتحاد الصناعات يتفهمون ذلك الأمر جيدًا, لكن فى الوقت نفسه لم يصدر أى حديث عن منع تصدير الرمل الزجاجى حاليًّا أو مستقبلًا.

وأكد أن الغرفة واتحاد الصناعات والحكومة حريصون على زيادة الصادرات المصرية وعدم المساس بحقوق أى مصدر.