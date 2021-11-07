غرفة مواد البناء: زيادات متوقعة تصل إلى 7% في أسعار الوحدات السكنية نصف تشطيب نتيجة ارتفاع سعر الأسمنت (فيديو)

قال أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن ارتفاع أسعار العقارات المبنية بالفعل و المستهدف بناؤها أو الوحدات السكنية ليس سببه إرتفاع أسعار مواد البناء لأن الزيادات الأخيرة لم تظهر حتي الآن في اسعار مواد البناء .

وأضاف عبدالحميد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية على فضائية أم بي سي مصر أن زيادة سعر البيليت أو الغاز الطبيعي على المصانع فتلك فترة قصيرة جدا لوجود مردود على زيادة أسعار البيع ، معتقدا ان المصانع ستستطيع توفير عقارات بأسعار معقولة في ظل مبادرات رئيس الجمهورية.

وتابع عبدالحميد أن ارتفاع أسعار الفحم والغاز تزيد من أعباء مصانع الأسمنت حيث أن مركب يتكلف حاليا 5 ملايين دولار ، واسعار الفحم ارتفعت حوالي 270 دولار ، مشيرا إلي أن كل 100 جنيه زيادة في سعر طن الاسمنت ترفع سعر الشقق نصف تشطيب بنسبة 1.75٪ .

وأوضح عبدالحميد أنه فى حالة وجود زيادة 200 جنيه ستعمل على زيادة في سعر الوحدة السكنية نصف تشطيب بنسبة 3.5٪ ، قائلا: لا توجد زيادات في اسعار بيع المواد العازلة أو الزجاج او الأدوات الصحية أو الطوب ، موجهاً الشكر لصناع مواد البناء لضغط التكاليف.

ورأي أحمد عبدالحميد رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات المصرية أن زيادة أسعار الأسمنت قد تؤدي إلي وجود زيادات تصل إلي 6 و7% خلال الفترة المقبلة في سعر بيع الوحدات السكنية نصف تشطيب .

و أضاف عبدالحميد أن هناك عددا كبيرا من مصانع الادوات الصحية لم ترفع اسعار البيع نتيجة ارتفاع مواد البناء ، لافتا إلى أن رفع سعر المواد المحجرية أدى إلى وجود انعكاسات طفيفة في مواد البناء.

وتراوحت أسعار الأسمنت للمستهلك ما بين 1000 وحتي 1200 جنيه للطن، وبين 850 وحتي 1050 جنيه للطن تسليم أرض المصنع ، وذلك بزيادة قدرها 300 جنيه .