غرفة مواد البناء تشيد بتحقيق 20% فائضا في إنتاج الكهرباء

المال- خاص قال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس المنظمة العربية للاستدامة، إن مصر حققت 20% فائض فى انتاج الكهرباء وذلك لأول مرة منذ 2013. وأضاف الدسوقى أن الانتهاء من بناء أكبر 3 محطات طاقة…

المال- خاص

قال الدكتور كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس المنظمة العربية للاستدامة، إن مصر حققت 20% فائض فى انتاج الكهرباء وذلك لأول مرة منذ 2013.

وأضاف الدسوقى أن الانتهاء من بناء أكبر 3 محطات طاقة بالعالم فى مصر خلال يونيو القادم وإدخالهم ضمن الشبكة الكهربائية سيحقق طفرة كبيرة فى انتاج الكهرباء فى مصر.

وأشار إلى أن مصر حققت فائض كبير فى انتاج الكهرباء مقارنة 2013 والتى كانت معدل انقطاع الكهرباء خلالها يصل إلى 5 إلى 6 ساعات يومياً وهو ما يشير إلى تحسن كبير فى معدلات الانتاج والذى يبلغ حاليا أكثر من 28 الف ميجا وات فيما يقدر الاستهلاك اليومى بـ 25 الف ميجا وات وهو يعد انجاز كبير للحكومة فى وقت قصير فى ملف انتاج الكهرباء.

وأكد نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن الحكومة تعى تمام أهمية ملف الطاقة التى هى اساس الانطلاق لتحقيق التنمية فى كافة القطاعات وخاصة فى ضوء استراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وما تتطلبه من كم كبير من انتاج الطاقة للوفاء بإلتزاماتها والمشروعات القومية المزمع انشاءها ، مشيراً إلى أن حجم استهلاك القطاع المنزلى يمثل 42 والقطاع الصناع 24% ويتجاوز عدد المشتركين 30 مليون مشترك.

وأضاف أن الحكومة لديها تطلعات كبيرة للانطلاق خلال الفترة المقبلة فى كافة القطاعات وفى التنمية بصفة عامة وبالتالى مصر فى احتياج متواصل للطاقة، مشيراً فى الوقت أن وزارة الكهرباء تسير بخطى ثابتة مع تجاه العالم لانتاج الطاقة النظيفة من خلال الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يبلغ حجم انتاج مصر من الطاقة المتجددة حالياً أكثر من 8 % من إجمالى الانتاج فيما يبلغ انتاج السد العالى من الكهرباء 3000 ميجاوات ويمكن تطويره فضلا عن أن المحطة النووية الجديدة سيكون له دور مهم فى تنوع مصادر الطاقة فى مصر.

وقال أن وزارة الكهرباء بالتعاون مع وزارة البيئة تطلع ايضاً لتعظيم الاستفادة من الفحم فى انتاج الطاقة من خلال مشروع فحم الحمراوين باستثمارات 9 مليار جنيه لانتاج 9 الاف ميجاوات حتى عام 2023، مشيراً إلى أن اى دولة تبحث عن تعدد وتنوع مصادر الطاقة.

وأكد الدسوقى أن استغلال الفحم لن يكون له اى اثر بيئى حيث تجرى تجارب دولية لاعادة استخدام الفحم فى العالم وفى مصر ايضا تجرى دراسات كثيرة وتقييم للاثر البيئى لاستفادة من الطاقة المنتجة من الفحم فضلاً عن أن عدد كبير من محطات الكهرباء فى مصر حدث لها تطوير كبير وبالتالى اصبحت تساهم فى انتاج الطاقة وتقلل من الاستهلاك واصبحت أكثر توافق مع المعايير البيئية.