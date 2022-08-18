غرفة ملاحة بورسعيد تناقش العقبات التى تواجه الشركات مع منظومة الفاتورة الإلكترونية

ناقشت غرفة ملاحة بورسعيد تناقش العقبات التى تواجه شركات الملاحة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية .

جاء ذلك خلال ندوه أقامتها غرفة ملاحة بورسعيد حول أليات تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونيه وحل المشكلات، واستضافت ميرفت فرح رئيس ضرائب بورسعيد بحضور عمرو الدمياطي المستشار المحاسبي للغرفة بحضور المهندس خالد عبد الملك نائب رئيس الغرفة ومحمد مصلح السكرتير العام.

وأكد محسن الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب وصول عدد الشركات التى تم تسجيلها على منصة الفواتير الإلكترونية إلى 40 ألف شركة نهاية الأسبوع الماضي، و258 مليون مستند إلكتروني

وأرجع الجيار ارتفاع عدد الشركات إلى قيام وزارة المالية بإجبار الشركات على استخدام المنظومة لقيامها بتخصيم القيمة المضافة ورد الضريبة وتحصيل ضريبة المدخلات.

وأوضح أن يناير المقبل سوف يبدأ تفعيل الإقرار الضريبي من خلال سيستم الفاتورة الإلكترونية ومن المزمع أن تقوم إحدى الشركات المعلوماتية ببدء إصدار الفواتير الإلكترونية ببورسعيد الشهر المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم إدراج المنشأت الفردية على السيستم الإلكتروني منتصف ديسمبر المقبل ولن يتم إعفاء أية جهة من التسجيل على سيستم الفاتورة

من جانبه أكد عمرو الدمياطي مستشار الغرفة أنه جار العمل على استصدار فتوى من البحوث بعدم خضوع أتعاب الوكالة الملاحية لضريبة القيمة المضافة.

فعاليات ندوة غرفة ملاحة بورسعيد

من ناحيه أخرى كشف هانى الشماع مدير إدارة الفاتورة الموحدة بهيئة قناة السويس عن وجود فارق بين الفاتورة الإلكترونية والفاتورة الموحدة، مشيرا إلى أن الأولى تثبت التعاملات التجاريه فى حين تثبت الثانية تحصيل فواتير الجهات التى تتعامل معها السفينة أثناء عبورها قناة السويس.