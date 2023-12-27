غرفة ملاحة الاسكندرية تحدد الأكواد الخاصة بالخدمات في برنامج الفاتورة الإلكترونية

حددت مصلحة الضرائب بالتعاون مع غرفة ملاحة الاسكندرية، أكوادا خاصة عبر البرنامج المخصص للفواتير الضريبية ببرنامج الفواتير الإلكترونية للنولون البحري سواء نولون بحرى صادر ووارد وغرامات التأخير والارضيات باعتبارها مصاريف مسترده لصالح الغير.

وأشارت الغرفة إلى أن هذا الأمر يأتي في ضؤ التعاون المستمر بين الغرفة ومصلحة الضرائب المصرية، برئاسة الدكتور فايز الضباعني ، وكيل أول وزارة المالية.

وأوضحت الغرفة، إلى أن هذا يأتي بعد عدة لقاءات لمناقشة وايجاد حلول لما يهم الأعضاء مع مصلحة الضرائب والتي من أهمها إصدار الفواتير الألكترونية عن النولون البحري طبقا للخدمات المؤداة من الخطوط الملاحية وشركات الشحن.

وأكدت الغرفة على اصدار مسودة للبنود اتي يجب ربطها ضريبيا عبر البرنامج المخصص للفواتير الضريبية باعتبارها مصاريف مستردة لحساب الغير.

يأتى ذلك استجابة لمطالب رئيس وأعضاء غرفة ملاحة الاسكندرية بخصوص إصدار الفواتير الإلكترونية عن النولون البحري طبقا للخدمات التى تؤديها الخطوط الملاحية وكلاء الشحن.

وكان محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الاسكندرية قد قام بالتنسيق مع الدكتور فايز الرباعي وكيل اول وزارة المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بعقد عدة لقاءات بمركز التدريب التابع للمصلحة وبحضور ممثلي الخطوط الملاحية لمناقشة وإيجاد الحلول لمشاكل الأعضاء مع مصلحة الضرائب من أهمها مشكلة إصدار الفواتير الإلكترونية عن النولون البحري .

وعقدت غرفة ملاحة الاسكندرية، برئاسة محمد مصيلحي، اجتماعا مؤخرا مع ممثلي شركات التوكيلات الملاحية، وذلك بمقر الغرفة، لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية.

وكان اللقاء بحضور عدد من المديرين الماليين وممثلي شركات التوكيلات والخطوط الملاحية أعضاء الغرفة، حيث تم الاتفاق على صياغة مذكرة يتم توجيهها لمصلحة الضرائب بآليات التعامل مع المصلحة خلال الفترة المقبلة، خاصة فيما يخص الفواتير الصادرة عن التوكيلات الملاحية، سواء خاصة بتلك الشركات أو المتحصلات للغير.

وأعرب محمد مصيلحي عن التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، وما تبديه من تفاهم لطبيعة عمل شركات التوكيلات الملاحية، وآليات عملها مستقبلا في ظل التعامل عبر الفواتير الالكترونية لكافة الشركات العاملة بالسوق التجارية والملاحية.

وكان قد تم الإتفاق بين مصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الاسكندرية علي أن تتولي الغرفة دراسة توحيد الأكواد طبقا للخدمات المؤداه وإبلاغ التوكيلات الملاحية وشركات الشحن العملاء بمصر لحساب الخطوط الملاحية في الخارج لإستخدام الكود فيما يخصه، وذلك من خلال إتمام التسجيل علي منظومة الفاتورة الإلكترونية عن طريق مليء الإستمارة الخاصة بعمل كود جديد ليتم تعميم هذا الكود علي أعضاء الغرفة فور إنتهاء من دراسة الأمر والإتفاق عليه لإتمام إجراءات وآلية التنفيذ، ليتم تخصيص الكود لعمل الفواتير الإلكترونية للنوالين الصادر و الوارد و الغرامات و أي إيرادات لحساب الخطوط و الملاك في الخارج علي أن يتم التنسيق مع الإدارات المالية بأن لا تضاف للإعدادات في القوائم المالية و لكن كأيرادات للغير، حتي لا ترفع من الإيرادات و تتسبب في زيادة المساهمه التكافلية.

وكان قد أوضح الدكتور ” السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن المصلحة متفهمة لطبيعة الأنشطة الملاحية ، وأنها تعمل جاهدة على حل أي مشكلات تواجه أفرادها ومنها كيفية المعالجة الضريبية للإيرادات التي يتم تحصيلها لحساب الغير بواسطة الوكلاء الملاحيين ، مضيفًا أن المصلحة حريصة على التواصل المستمر مع غرفة ملاحة الإسكندرية للتعرف على المشكلات التي تواجه أعضائها والعمل على إيجاد حلول لها بشكل سريع.