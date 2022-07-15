غرفة ملاحة الإسكندرية تضع متوسط أسعار النوالين البحرية للبضائع الواردة خلال الثلاثة أشهر المقبلة

عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعًا مؤخرًا مع أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية رقم 373 لسنة 2020، بهدف مراجعة مقترح غرفة ملاحة الإسكندرية بشأن متوسط أسعار النولون البحري عن البضائع العامة وارد، والبضائع العامة الصب الجاف، والصب السائل، وذلك عن أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر 2022.

وقد تم الاجتماع في ضوء البند الثاني والثالث من بنود بروتوكول التعاون المبرم بين مصلحة الجمارك ومصلحة الضرائب وغرفة ملاحة الإسكندرية لتنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة وتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة والألآت والمعدات وسلع الجدول.

يأتي ذلك في ضوء البروتوكول الذي وقعته غرفة ملاحة الإسكندرية مع مصلحتي الضرائب المصرية والجمارك، لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري.

وحسب ما رصدته غرفة ملاحة الإسكندرية، فقد حققت النوالين انخفاضات تتراوح من 5- 8% عن الثلاثة أشهر الماضية، والتي كانت تشمل ابريل ومايو ويونيو، حيث وصل متوسط سعر النولون البحري بالنسبة للحاويات الواردة من جنوب وشرق أسيا والتي تضم ( سنغافورة – اندونيسيا – ماليزيا – الفلبين – فيتنام – كمبوديا – تايلاند – ميانمار وكذلك الصين واليابان وكوريا ) وذلك إلى ميناء الإسكندرية، لتصل الى 10.4 ألف دولار للحاوية 40 قدما، 5463 دولارًا للحاوية 20 قدما، أما لموانئ دمياط وبورسعيد فتصل إلى 7695 دولار للحاوية 20 قدمًا و9975 دولارًا للحاوية 40 قدما والحاوية الثلاجة يصل سعر نقلها الى 10450 دولارًا، أما لميناء السخنة فتصل الى 4798 دولارا للحاوية 20 قدم و7600 دولار للحاوية 40 قدما.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من دول الخليج العربي خاصة من ميناء جبل علي الاماراتي والدمام السعودي، والدمام ، والكويت والبحرين، فوصل سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية الى 1853 دولارا للحاوية 20 قدما، و2803 دولارات للحاوية 40 قدما، والى مواني دمياط وبورسعيد فبلغ سعر النولون الى 1853 دولارا للحاوية 20 قدما و3064 دولارا للحاوية 40 قدما، وإلى ميناء السخنة فتصل إلى 1948 دولارا للحاوية 20 قدما و2945 دولارا للحاوية 40 قدما.

و بالنسبة لموانئ البحر الاحمر والتي تضم موانئ السعودية واليمن والسوان، فيصل متوسط سعر نقل الحاوية الى مينائي بورسعيد ودمياط إلى 1425 دولارا للحاوية 20 قدما، و1615 دولارا للحاوية 40 قدما، و1283 دولارا للحاوية 20 قدما إلى ميناء السخنة، و1710 دولارات للحاوية 40 قدما.

وبالنسبة لمتوسط سعر نولون النقل البحري للحاويات الواردة من شمال أوربا والتي تضم هولندا وانجلترا والمانيا وفرنسا وبلجيكا والنرويج والسويد والدنمارك وبولندا وفنلندا، فيصل متوسط سعر نقل الحاوية إلى ميناء الإسكندرية إلى 289 دولارا للحاوية 20 قدما و542 دولارا للحاوية 40 قدما، والحاويات الثلاجة 20 قدما تصل الى 1710 دولارات، و2185 دولار للحاوية ثلاجة 40 قدما ، وبالنسبة للنقل لمينائي بورسعيد ودمياط فيصل متوسط سعر النقل للحاوية 20 قدم الى 241 دولارا للحاوية 20 قدم، و397 دولارا للحاوية 40 قدما و1710 دولارات للحاوية 20 قدما ثلاجة، و2185 دولارا للحاوية 40 قدما ثلاجة.

وبالنسبة لنقل الحاويات من منطقة شرق البحر المتوسط – البحر الأسود ومنها تركيا واسرائيل ولبنان وسوريا ورومانيا وروسيا وأوكرانيا والبرتغال، وذلك الى ميناء الإسكندرية لتصل الى 808 دولار للحاوية 20 قدم، و1568 دولارا للحاوية 40 قدما ، و1425 دولارا للحاوية ثلاجة 20 قدما ، 1805 دولارا للحاوية ثلاحة 40 قدما ، و570 دولارا للحاوية 20 قدما لميناءي بورسعيد ودمياط، و903 دولار للحاوية 40 قدما و1235 دولارا للحاوية 20 قدم ثلاجة ، و1425 دولارا للحاوية 40 قدما ثلاجة .

وبالنسبة للحاوية التي يتم نقلها من جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط والتي تضم كلا من فرنسا وايطاليا واسبانيا و سلوفينيا واليونان وقبرص وصربيا ، فتصل إلى ميناء الإسكندرية الى 570 دولارا للحاوية 20 قدم و950 دولارا للحاوية 40 قدما، وإلى ميناءي بورسعيد ودمياط فيصل سعر نقل الحاوية إلى 238 دولارا للحاوية 20 قدما، و475 دولارا للحاوية 40 قدما ، و1710 دولارات للحاوية ثلاجة 20 قدما، و1900 دولار للحاوية 40 قدما ثلاجة.

وبالنسبة للحاويات الورادة من منطقة أمريكا الشمالية ” كندا ” فيصل سعر نقل الحاوية لميناء الإسكندرية 1188 دولارا للحاوية 20 قدم و1449 دولارا للحاوية 40 قدما، و5700 دولار للحاوية الثلاجة 40 قدما، و 1188 دولارا للحاوية 20 قدما إلى ميناءي دمياط وبورسعيد، و 1449 دولارا للحاوية 40 قدما، و4750 دولارا للحاوية ثلاجة.

أما بالنسبة للحاويات الواردة من استراليا فتصل إلى 1235 و2185 دولارا للحاويات الواردة ( 20 و 40 قدما) على التوالي لميناء الإسكندرية، و1259 دولارا، و2138 دولارا للحاويات ( 20 و 40 قدما ) على التوالي لميناءي بورسعيد ودمياط، و4275 دولارا للحاوية الثلاجة 40 قدما، و1235 و 2090 دولارا للحاويات ( 20 و 40 قدما) على التوالي لميناء السخنة.

وبالنسبة للنولون الحاويات 20 قدما من موانئ الهند عن البضائع فتتراوح من 1100- 1060 دولارا للحاوية 20 قدم لميناء الاسكندرية، و 1050 – 850 دولارا لميناء السخنة، وبالنسبة للحاويات القادمة من البرازيل فيصل متوسط سعر نقل الحاوية 20 قدما لميناء الاسكندرية من 1311 – 1211 دولارا كذا لميناء السخنة .

كما وصل متوسط سعر نقل الحاويات المحملة على تريللات مملؤة واردة من ميناء ضبا إلى ميناء سفاجا الى قرابة 750 دولار، ومن ميناء نويبع إلى ميناء العقبة فيصل سعر تقل التريللا الى 710 دولارات.

أما متوسط سعر النولون للحاويات المملؤة بضائع عامة وارد 20 قدما من ميناء العقبة إلى ميناء العين السخنة الى 135 دولارا.

أما الحاوية المملؤة التي يتم نقلها من ميناء الحديدة باليمن فتصل الى 450 دولارا، وبالنسبة للبضائع العامة فتتراوح من 20 – 18 دولارا للطن .

وبالنسبة لنقل بضائع الزيوت من البحر الأسود الى الموانئ المصرية بالنسبة لشحنات في حدود 5000 طن فيصل سعر النولون من 25 – 23 دولار للطن، ومن الولايات المتحدة الامريكية يكون 45 -40 دولارا للطن بالنسبة للكميات حتى 5 ألآف طن، و35 – 30 دولارا للطن بالنسبة للشحنات في حدود 10 آلاف طن، و30 – 25 دولارا للطن بالنسبة للكميات حتى 20 ألف طن.

وكان قد أشار محمد مصيلحى رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية، إلى وزارة المالية تستهدف من وراء هذا الإجراء تنفيذ أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 لتحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحري المؤداة على السلع المعفاة، والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، إلى أن البروتوكول الذي وقعته المصلحة مؤخرا مع غرفة ملاحة الإسكندرية يأتي بهدف إرساء مبدأ العدالة الضريبية في تطبيق القانون رقم 67 لسنة 2016 بشأن الضريبة على القيمة المضافة على جميع المخاطبين بأحكامه ولاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، وكذلك إيماناً بالمسؤولية الوطنية من جانب غرفة ملاحة الإسكندرية وأهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به في إقرار تلك العدالة الضريبية ودعم مصلحة الضرائب.

وأوضح أنه وفقاً لهذا البروتوكول، فهناك دور لكل طرف في تحديد آلية تطبيق ضريبة القيمة المضافة على خدمة النولون البحرى المؤداة على السلع المعفاة والسلع الواردة بالجدول المرافق للقانون رقم (67) لسنة 2016 (البند أولاً) وكذلك الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج الواردة من الخارج.

وأشار الدكتور “السيد صقر” رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن غرفة ملاحة الإسكندرية تقوم بإعداد بيان استرشادى ربع سنوى، وتقدمه لمصلحة الضرائب المصرية ، وذلك بمتوسطات قيم خدمات النولون البحرى المؤداة على الرسائل الواردة من جميع دول العالم أياً كانت الحالة التى ترد بها (أطنان – حاويات ) لكافة موانئ الجمهورية.