غرفة كفر الشيخ تنظم منتدى الأعمال المصري - التايلاندي للتجارة والتنمية

نظمت الغرفة التجارية المصرية بكفرالشيخ برئاسة المهندس حاتم عبدالغفار أمس منتدى الأعمال المصري التايلاني للتجارة والتنمية بمشاركة الوزير المفوض التجارى لسفارة تايلاند في القاهرة تاليرنجساك فونجسامسورن تم خلاله بحث سبل التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

شهد اللقاء رؤساء الشعب التجارية بالغرفة و التجار المستوردين والمصدرين والمستثمرين من منتسبي الغرفة التجارية بكفرالشيخ.

وفي بداية فعاليات المنتدي قدم المهندس حاتم عبدالغفار نبذة عن تاريخ غرفة كفرالشيخ ودورها منذ إنشائها في خمسينات القرن الماضي حتى اليوم، مشيرًا إلى أن الغرفة ستحتفل بمرور 70 عامًا على إنشائها خلال العام الحالي.

واكد أهمية التعاون بين الجانبين المصري والتايلاندي لزيادة حجم التبادل التجاري مؤكدًا أن العلاقات بين مصر وتايلاند ممتدة ووثيقة وواسعة وهناك سلع كثيرة يتم استيرادها من تايلاند خاصة في مجال قطع غيار السيارات والاطارات والمطاط والتونة حيث تقوم الشركات المصرية بإستيراد هذه السلع من تايلاند وتساءل لماذا لا يقوم رجال الأعمال من دولة تايلاند بالاستثمار في محافظة كفرالشيخ وإقامة مصانع لقطع غيار السيارات والاطارات مستفيدا من كل المميزات التي سنقوم بتوفيرها للمستثمرين من توفير قطع ارض لإقامة مشاريع استثمارية كبري والاستفادة من الموقع الفريد لمحافظة كفرالشيخ علي ساحل البحر المتوسط وشبكة طرق علي اعلي مستوي تربطها بكل المدن الكبري وتوافر الأيدي العاملة المدربة والرخيصة.

وأوضح ان أبوابنا مفتوحة لكل الوفود من الدول الصديقة لتبادل الخبرات والتجارب والاستثمار في البلدين عازمة علي المضي. قدما في جذب الاستثمار لمحافظة كفرالشيخ ارض المستقبل وتم عرض تقرير عن فرص الاستثمار بمحافظة كفرالشيخ. وتم عرض فيلم تسجيلي عن غرفة كفرالشيخ وما تم إنجازة خلال 3 سنوات مضت.

واضاف أن الغرف التجارية في مصر خاصة غرفة كفرالشيخ باتت تلعب دورا مهما في نمو واستقرار الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والمجتمعية على حد سواء وذلك من خلال ما تقوم به من جهود متنوعة في التعريف بالاقتصاد الوطني واظهار فرص الاستثمار المتاحة بالمناطق وكذلك التعاون مع الادارات الحكومية المختلفة لجعل العملية الاستثمارية عملية بسيطة وغير معقدة، ولا يقتصر دور الغرفة التجارية على هذا فقط بل ويمتد الى التواصل الدائم مع رجال الاعمال و التجار و الصناعيين على اختلاف انشطتهم من خلال النشرات الاسبوعية والاخبار اليومية التي تحتوى على كل ما يصل للغرفة من تعاميم أو فرص تجارية وكذلك المعارض المحلية والعالمية والندوات والمحاضرات الاقتصادية التي من شأنها أن تنمى الفكر الاقتصادي للمنتسبين وتجعلهم على دراية تامة بالواقع الاقتصادي المحلي و العالمي .

وتابع أنه لا يقتصر دور الغرفة على هذا ، بل يمتد الى المواطن العادي فتارة عن طريق عقد الدورات التدريبية التي تعد طالبي العمل لسوق العمل في القطاع الخاص وبرامج التصدير والاستيراد وبرامج التجزئة، كما أن الغرفة في كل المحافل الداخلية والخارجية تقوم بدعوة رجال الأعمال للاستثمار بمحافظة كفرالشيخ لتوافر مقومات الاستثمار بها والدعم الذي سيجدة المستثمر من الجهات التنفيذية بالمحافظة .

وتحدث الوزير التجاري لدولة تايلاند عن رغبه بلادة في الاستثمار بمصر لما تمتع بة من مميزات فريدة وانة من خلال زيارتة استكشف الكثير وانه سوف يقوم بعمل تقرير لوزارة الخارجية في بلادة بالمشروعات المقترح إقامتها واتخاذ خطوات تنفيذية في القريب العاجل ثم تبادل الحديث مع رجال الأعمال الحضور.

واضاف أن أي مشكلة تحدث لرجال الأعمال مع أي من الشركات التايلاندية سوف نقوم بالمساعدة علي حلها وأننا هنا رغبة منا في الاستثمار في هذة المحافظة الرائعة.

وقامت الغرفة بتنظيم زيارة للوفد التايلاندي لبورصة الأسماك الرئيسة بمحافظة كفرالشيخ والتي تقوم بالتوريد الي كافة اسواق جمهورية مصر العربية وكان في استقبالهم رئيس شعبة الأسماك بالغرفة ورئيس مجلس إدارة بورصة الأسماك وشاهد الوفد عملية دخول الأسماك الي البورصة وعملية البيع وأبدوا انبهارهم بما شاهدوة.

كما قام الوفد بزيارة مدينة بلطيم علي ساحل البحر الأبيض حيث تفقدا عدد من المصانع بالمنطقة الصناعية ببلطيم مصانع البلاستيك – مصنع تعبئة اسطوانان الغاز -مصنع انتاج مكونات التكوتوك -مصنع التعبئة الغذائية.

وفي ختام الزيارة اتفق الطرفان على زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، وتنظيم لقاءات مشتركة، ووفود تجارية متبادلة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين. وقام رئيس الغرفة باهداء درع الغرفة للوفد التايلاندي.