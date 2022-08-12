غرفة كفر الشيخ تنظم دورة جديدة لمزاولة التصدير

تنظم الغرفة التجارية لكفر الشيخ برئاسة المهندس حاتم عبد الغفار دورة جديدة لمزاولة التصدير خلال الفترة من 12 إلى 16 أغسطس 2022، وتحرص الغرفة على إقامة ندوات تثقيفية وتدريبية لمنتسبيها في كافة المجلات التي تخص شعبها التجارية.

وأشار المهندس حاتم عبد الغفار، رئيس الغرفة، إلى أنه سوف تعقد الدورات بنظام الأون لاين عبر تطبيق “ZOOM” لمدة خمسة أيام بعدد 20 ساعة تدريبية يعقبها في اليوم الأخير عقد امتحان نهاية الدورة، ويحاضر فيها عدد من خبراء ومتخصصين في مجال التصدير.

وأضاف عبدالغفار أنة تم إعداد مادة علمية على أعلى مستوى شاملة كافة التحديثات الواردة من الهيئة العامة على الصادرات والواردات وهيئة الجمارك وهيئة سلامة الغذاء.

وأوضح رئيس الغرفة أن عدد المتدربين في مجال مزاولة التصدير يفوق العدد المتدربين فى الاستيراد، مما يعكس وعى منتسبي الغرفة في الاهتمام بمجال التصدير، ومما يعطي مؤشرا على نجاح سياسات فتح آفاق التصدير والأمل في نمو اقتصادي واعد، وأن الغرفة تقوم بتقديم كافة التسهيلات لمنتسبيها من المتدربين ومساعدتهم في اجتياز الدورة وتسليمهم شهادة الدورة في غضون 3 أيام من نهايتها.