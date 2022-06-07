غرفة كفر الشيخ تدعو أعضاءها لزيادة التبادل التجارى مع تايلاند

دعا المهندس حاتم عبدالغفار رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ، أعضاء الغرفة لحضور اللقاءات الثتائية مع القنضل التجارى لمملكة تايلاند خلال الفترة القادمة وخاصة المهتمين بالتعاون التجارى والاستثمارى والاستيراد والتصدير والسياحة، في خطوة لزيادة حجم التبادل التجاري بين الطرفين.

وقال المهندس حاتم عبد الغفار رئيس غرفة كفر الشيخ، أن تلك اللقاءات لتعزيز العلاقات الثنائية المتبادلة على مختلف المستويات، خاصة الاقتصادية، وزيادة حجم الاستثمارات التايلاندية في ظل ما تشهده مصر من نمو اقتصادي وحراك تنموي شامل وما توفره من فرص استثمارية وتجارية واعدة.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة المقبلة عقد عدة لقاءات لتعريف بأهم القطاعات التى يمكن من خلالها المشاركة والتعاون الثنائى مع نظائرهم التايلاند من مصنعين ومستوردين حيث سيتم طرح فرص التعاون المشترك بالمصانع المصرية من أجل التصدير للاستفادة من الاتفاقيات التي وقعتها مصر مع مختلف الدول والتي تتيح لها الوصول إلى 1.6 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي والكوميسا والدول العربية، منوها إلى أن هذا الأسلوب من التعاون سينمي صادرات الدولتين معا وسيزيد من تنافسيتها ونقل تكنولوجيا حديثة وفتح أسواق جديدة لمصر.

وفي نفس السياق أوضح رئيس غرفة تجارة كفر الشيخ، أن وفدا من الغرفة شارك في منتدي الأعمال العربي اليوناني ، حيث ضم الوفد كل من عبدالعال سليمه، وحسن الزواوي، وابراهيم حامد، وعلاء صالح ، وحسام عزت يونس، وعمرو السباعي، والذي نظمته الغرفة العربية اليونانية خلال الأيام الاخيرة بأثينا باليونان.