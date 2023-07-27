غرفة كفر الشيخ التجارية تسعى لحل مشكلات بقالي التموين وأصحاب المخابز

تقدمت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ بمذكرة لمديرية التموين بالمحافظة، طالبت فيها بعدم وقف صرف الحصص للبقالين ممن أخطأوا بالصرف خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأضاف أن الغرفة قامت بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية خلال يوليو الجاري بشأن محاسبة البقالين التموينيين عن إجمالي ما تم صرفه من المخزن خلال شهر أكتوبر من العام الماضي وإجمالي التسويات خلال نهارية الشهر ولا تتم المحاسبة عن كل تسوية على حدة وحيث إن ما تم خلال شهر أكتوبر تم دون عمد أو قصد من البقالين التموينيين.

وخاطبت الغرفة التجارية المصرية بمحافظة كفر الشيخ وزارة التموين برئاسة الدكتور علي مصيلحي، بشأن صرف المقررات التموينية عن شهر أكتوبر من العام الماضي.

وأشار المهندس حاتم عبدالغفار، رئيس الغرفة، في مذكرة تم إرسالها لوزارة التموين، إلى أن بعض البقالين التموينيين التابعين للغرفة التجارية المصرية لكفر الشيخ قد أخطأوا في الصرف خلال شهر أكتوبر 2022.

وأضاف أنه كان يتم صرف المقررات التموينية بواقع 75% من قيمة التأمين كما كان هناك منحة وقدرها 100 جنيه فزادت المبالغ المطلوبة لأصحاب البطاقات مع انخفاض السلع، حيث قام بعض البقالين التمونين خلال شهر أكتوبر الماضي بتجاوز صرف قيمة الفاتورة بأكثر مما تم استلامه من فرع الجملة.

فيما قامت قامت مكاتب التموين بتحميلهم تلك المبالغ، لذا طالبت الغرفة التجارية بكفر الشيخ باستثناء هذه الظروف، على أن يتم محاسبة البقالين التموينين عن أجمالي ما تم صرفه من المخزون خلال الشهر وأجمالي التسويات خلال نهاية الشهر ولا تتم المحاسبة عن كل تسوية على حده.

وفي نفس السياق تقدمت الغرفة التجارية بكفر الشيخ لحل مشكلة المخابز الناتجة عن انقطاع التيار الكهربائي، صرح بذلك المهندس حاتم عبدالغفار رئيس الغرفة.

وأضاف، أنه تم التقدم بمذكرة رسمية لمحافظ كفر الشيخ اللواء جمال نور الدين أكد خلالها على أن أصحاب المخابز تقدموا بشكاوى عديدة للغرفة التجارية بسبب انقطاع التيار الكهربائي في توقيات عمل المخابز، والتي يتم تحديدها من قبل وزارة التموين والتجارة الداخلية دون أي تنبيه أو علم أو اخطار لاصحاب المخابز بدائرة المحافظة.

وأوضح رئيس الغرفة أن هذا الأمر تسبب بخسائر كبيرة لأصحاب المخابز حيث وصل عدد مرات انقطاع الكهرباء إلى العديد من المرات في اليوم الواحد وأثناء فترة عمل تلك المخابز مما أدى إلى تلف العديد من المعدات الخاصة بتلك المخابز وتسبب في خسائر مالية ضخمة.

وطالبت الغرفة التجارية بكفر الشيخ بضرورة وجود تنسيق بين مديرية الكهرباء بكفر الشيخ ومديرية التموين وإخطارهم بموعد انقطاع التيار الكهربائي حتى يتم العمل على تعديل موعد بدء تشغيل المخابز في ضؤ ذلك، خاصة أن سلعة الخبر المدعم تعد سلعة استيراتيجية يجب اتخاذ كافة إجراءات إتمام عملية الإنتاج.

وطالب رئيس الغرفة بالنظر إلى الصناعات الأخرى بحيث يكون حسب خطة موضوعة ومدروسة ليكون الانقطاع جزئي في مركز دون آخر وليس عدد كبير في المراكز وفي توقيت واحد.