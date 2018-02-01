غرفة عمليات مركزية بمطروح لمتابعة الانتخابات الرئاسية

معتز محمود عقد بديوان عام محافظة مطروح اجتماعاً لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية برئاسة السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وبحضور كل الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية بمشاركة ممثلين من القوات المسلحة والشرطة. وأكد السكر

معتز محمود

عقد بديوان عام محافظة مطروح اجتماعاً لمناقشة استعدادات المحافظة للانتخابات الرئاسية برئاسة السيد الإمام سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح وبحضور كل الأجهزة المعنية بالعملية الانتخابية بمشاركة ممثلين من القوات المسلحة والشرطة.



وأكد السكرتير العام أن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح أصدر قرارا بتشكيل غرفة عمليات مركزية في الديوان العام، وربطها مع غرف العمليات الفرعية بمدن المحافظة الثمانية لمتابعة سير العملية الانتخابية بجميع اللجان الفرعية بنطاق المحافظة.

كما تم تشكيل لجنة تنفيذية من المحافظة للمرور على المقرات الانتخابية للاطمئنان علي تجهيزها قبل الانتخابات ومتابعة إعداد وتنفيذ الخطط اللازمة لكل أعمال وإجراءات انتخابات الرئاسة المحدد لها مارس المقبل بالتنسيق مع الاجهزة الامنية، لبحث خطط تأمين المقار وتجهيزها، والعمل على تسهيل الإدلاء بالأصوات.

وأضاف أن دور المحافظة في الانتخابات الرئاسية المقبلة يقتصر على إتمام تجهيز وإعداد المقار وتوفير بدائل لها والعمل على خلق وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات والوقوف بكل حيادية تجاه المرشحين.