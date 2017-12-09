غرفة عمليات ليبية إيطالية لمكافحة تهريب المهاجرين

رويترزأفاد بيان لمكتب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، أن الحكومة اتفقت مع إيطاليا، اليوم، على إقامة غرفة عمليات مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، في إطار جهود للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.وتعتبر ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للو

رويترز

أفاد بيان لمكتب فائز السراج رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المدعومة من الأمم المتحدة، أن الحكومة اتفقت مع إيطاليا، اليوم، على إقامة غرفة عمليات مشتركة لمكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر، في إطار جهود للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا.

وتعتبر ليبيا هي البوابة الرئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا بحرا رغم تراجع الأعداد بشكل كبير منذ يوليو بعدما بدأت فصائل ليبية والسلطات في اتخاذ إجراءات لمنع المغادرين تحت ضغط إيطالي، وقام أكثر من 600 ألف شخص بالرحلة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة.

وأعلن عن اتفاق تأسيس غرفة العمليات بعد اجتماع في طرابلس ضم السراج ووزير الداخلية الليبي عارف الخوجة ونظيره الإيطالي ماركو مينيتي.

وجاء في بيان أصدره مكتب السراج أن الغرفة ستتألف من “ممثلين عن خفر السواحل وجهاز الهجرة غير الشرعية والنائب العام الليبي وجهاز المخابرات ونظرائهم الإيطاليين”.

ولم تصدر أي تفاصيل عن مكان إقامة الغرفة والكيفية التي ستعمل بها.

ووفقا للبيان الصادر يوم السبت فقد أبلغ السراج مينيتي بأنه على الرغم من النجاح الذي تحقق في ملف الهجرة فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين خارج الملاجئ لا يزال كبيرا وأن هناك حاجة لمزيد من التعاون خاصة في تأمين حدود جنوب ليبيا التي يتدفق المهاجرون من خلالها.