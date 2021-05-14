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غرفة عمليات بورسعيد مستمرة في متابعة قرارات الوزراء بغلق المتنزهات

رفع درجة الاستعداد القصوى منذ عدة أيام، من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق السلامة العامة للمواطنين
أماني العزازي 1:10 م, الجمعة, 14 مايو 21 1:10 م, الجمعة, 14 مايو 21

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أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، أن غرفة عمليات المحافظة لم تتلقّ أية شكاوى، خلال اليوم الأول لعيد الفطر المبارك، وذلك من خلال التنسيق بين غرفة عمليات المحافظة وغرف عمليات الأحياء وإدارة الأزمات. وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة قامت بحملات متواصلة منذ الساعات الأولى لعيد الفطر المبارك لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنفيذ قرارات غلق الشواطئ والحدائق، وتنفيذ قرارات غلق المقاهي والكافتيريات فى التاسعة مساء، وذلك ضمن الإجراءات المتبعة لمواجهة تداعيات المرحلة الثالثة من فيروس كورونا المستجدّ، وللحد من الازدحام والتجمعات خلال عيد الفطر المبارك.

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وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى منذ عدة أيام، من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية والأمنية لتحقيق السلامة العامة للمواطنين ومواجهة أية أزمة قد تحدث خلال هذه المناسبات، مناشدًا المواطنين بدعم جهود الأجهزة التنفيذية والحرص على اتباع الإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

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بقلم أماني العزازي

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