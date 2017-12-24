غرفة عمليات بمطروح لمواجهة الأمطار الغزيزة

معتز محمودبدأت محافظة مطروح وأجهزتها فى جهود مكثفة للسيطرة على تجمعات المياة الناتجة عن الأمطار. يأتى ذلك بالتزامن مع ما تشهده منطقة الساحل الشمالى و مطروح من هطول أمطار غزيرة منذ مساء أمس السبت والتى استمرت اليوم الأحد. ووجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح بالمتاب

معتز محمود

بدأت محافظة مطروح وأجهزتها فى جهود مكثفة للسيطرة على تجمعات المياة الناتجة عن الأمطار.

يأتى ذلك بالتزامن مع ما تشهده منطقة الساحل الشمالى و مطروح من هطول أمطار غزيرة منذ مساء أمس السبت والتى استمرت اليوم الأحد.

ووجه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح بالمتابعة المستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بمركز الأزمات بديوان عام المحافظة والتواصل المستمر مع غرف العمليات بمراكز المدن الثمانية والأجهزة المعنية لتلقى اى بلاغات فورية عن اى تجمعات لمياه الامطار وسرعة التعامل معها من خلال مجالس المدن وشركة مياة الشرب والصرف الصحى

وأوضح أبو زيد أنه لم تحدث أى مشاكل بالمحافظة فى التعامل مع مياه الأمطار خلال العامين الماضيين حيث يتم التعامل الفورى مع الأمطار فور سقوطها.