غرفة عمليات بلجنة استرداد أراضى الدولة لمتابعة تعليمات السيسي

قررت لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، تشكيل غرفة عمليات دائمة، لمتابعة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بشأن تقنين الأوضاع للجادين من واضعى اليد واسترداد الأراضى البور وغير المستغلة، وتلقى الشكاوى والبلاغات من المواطنين على مدار اليوم، وكذلك تلقى طلبات التقنين وسداد حق الدولة والتى يتوقع تزايدها خلال الأيام المقبلة.

وشهدت محافظة المنيا إقبالا واضحا على تقنين الأراضي فى اليوم التالى لتوجيهات رئيس الجمهورية، من خلال تقدم أكثر من 160 مواطنا فى يوم واحد لسداد حق الدولة، مقابل تقنين وضع 20 ألف فدان ضمن مساحة إجمالية 330 ألف فدان كانت اللجنة قد قامت بتقييمها وتسعيرها والإعلان عن إجراءات تقنينها خلال الأسابيع الماضية.

وأكد المهندس إبراهيم محلب أن هناك تنسيقا كاملا بين كل أجهزة الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة والقيادة العامة من أجل ضمان التنفيذ الأمثل لتوجيهات السيسي بإنهاء ظاهرة وضع اليد، إما بالتقنين الذى بدأته اللجنة للجادين والذين استثمروا الأرض وزرعوها، أو سحب الأراضى ممن قاموا بتسقيعها أو المتاجرة بها دون الاستفادة منها فى موعد أقصاه نهاية الشهر.

وأشار محلب إلى أن التوجيهات الرئاسية أكدت عدم إزالة أى زراعات طالما أنها جادة ومستقرة ومثمرة، لكن أى تعدٍ سيعامل بكل حسم.

وأكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار الرئيس للشئون الأمنية، أن التحدى الآن هو ضرورة إدارة الملفات التى تلقتها اللجنة لنسترد حق الدولة مما يتواكب مع توجيهات السيسي فى سحب الأراضى غير المستغلة، وهذا ما ستعكف عليه اللجنة خلال الأيام القادمة، حيث ستكون فى حالة انعقاد دائم للتنسيق مع كل الجهات المعنية سواء بتلقى طلبات التقنين الجديدة أو توفير المعلومات المتاحة لديها لقوات إنفاذ القانون.