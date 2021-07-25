استثمار

غرفة عمليات «السياحة والآثار» تحل 48 شكوى خلال إجازة عيد الأضحى

قامت وزارة السياحة والآثار خلال إجازة عيد الأضحى بتشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية للتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية وبنسب الإشغال المسموح بها وهى 70% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق…

دعاء محمود 4:46 م, الأحد, 25 يوليو 21 4:46 م, الأحد, 25 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قامت وزارة السياحة والآثار خلال إجازة عيد الأضحى بتشكيل غرفة عمليات بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية للتأكد من مدى التزام المنشآت الفندقية على مستوى الجمهورية بالإجراءات الاحترازية وبنسب الإشغال المسموح بها وهى 70% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق ومنشأة سياحية ورصد أي مخالفات بالإضافة إلى تلقى وبحث أية شكاوى يتقدم بها رواد هذه المنشآت من السائحين والمصريين.

اقرأ أيضا  الزراعة توافد المواطنين على حديقتي الأورمان والأسماك في ثالث أيام العيد

من جانبه، أشار عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية إلى أن غرفة العمليات تلقت خلال أجازة العيد 48 شكوى تنوعت ما بين إجراءات حجز الفنادق وعدم تطبيق الإجرات الاحترازية وإلغاء حجوزات، لافتا إلى أنه قد تم حل جميع هذه الشكاوى في حينها، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المنشآت المخالفة.

اقرأ أيضا  وزير الطيران يتفقد مطار العلمين الدولى للاطمئنان على استعدادات استقبال الرحلات الجوية

وأكد أن الوزارة مستمرة في إيفاد اللجان السرية للمنشآت الفندقية والسياحية في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحي وحرصها على جودة الخدمات السياحية المقدمة وقياس مدي التزام المنشآت باشتراطات سلامة الغذاء والمشروبات وبالاجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية حفاظا على سلامة العاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والسائحين.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

وزيرة التخطيط: مبادرة «كن سفيرًا» صممت لنشر ثقافة التنمية المستدامة بين الشباب

محمود محسن 4:47 م, الأحد, 25 يوليو 21

«اقتصادية قناة السويس» توقع عقدا مع مرسيدس لإنشاء مركز لوجيستي بالعين السخنة

نادية سلام 1:25 م, الأحد, 25 يوليو 21

«البيئة» تنشئ الشبكة القومية لرصد ملوثات الصرف الصناعي

عصام عميرة 11:54 ص, الأحد, 25 يوليو 21

«المشاط» : مصر تحتل المرتبة الرابعة عالميًا بمؤشر الإيكونوميست حول «عودة الحياة الطبيعية»

أحمد عاشور 11:20 ص, الأحد, 25 يوليو 21

«صندوق النقد» يرفع توقعاته لتدفقات النقد الأجنبى

سمر السيد 8:58 ص, الأحد, 25 يوليو 21

الصين تحظر القيد في البورصة على الشركات التي تدرس المناهج الدراسية

أيمن عزام 10:00 م, السبت, 24 يوليو 21