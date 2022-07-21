غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تقتح باب الترشح لانتخابات رؤساء الشُعب والنواب والأعضاء

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات CIT راعي الصناعة الرقمية، اليوم عن إعلان القواعد التنظيمية لانتخابات الشُعب الرئيسية بالغرفة، وهي شُعبة البرمجيات وشُعبة الاتصالات وشُعبة الأجهزة ومستلزماتها وشُعبة الخدمات، وذلك بعد تشكيل لجنة من مجلس الإدارة والمجلس التنفيذي للإشراف على أعمال الانتخابات وفرز الأصوات وإعلان النتيجة، برئاسة المهندس أحمد عيد عطية عضو مجلس الإدارة وعضوية أيمن الحميلي عضو مجلس الإدارة والدكتور حسن صادق عضو مجلس الإدارة والمهندس طارق شبكة عضو مجلس الإدارة، وهبه جامع المدير التنفيذي والدكتور حسام لطفي المستشار القانوني للغرفة .

تأتي هذه الخطوة حرصا من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على مشاركة أعضائها في وضع السياسات والتشريعات التي تهدف إلى تحسين أداء وتنمية الصناعة، فضلا عن تطوير الصناعة وتنمية قدراتها التكنولوجية وتطبيق معايير الجودة الشاملة وتوفير فرص التدريب للكوادر البشرية لتعظيم مهارتها الفنية وقدراتها التنافسية في السوق العالمية، ومساندة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونشر ثقافة العمل الحر لتنمية هذا القطاع .

تعقيبا على هذا البيان، قال المهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات : إننا سير بخطى ثابتة نحو تفعيل كافة الآليات التي تضمن لنا تحقيق أهداف ومصالح الأعضاء، بالإضافة إلى ترسيخ دورنا في الدفع بقاطرة التنمية في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نحو الأمام ، موضحاً أن هذه الخطوة من شأنها توحيد المجهودات بين مجلس الإدارة والشركات الأعضاء والخبراء في الصناعة تحت مظلة واحدة تقوم على أساس تنفيذ رؤية لغرفة وتوافقها مع أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه صرح أحمد عيد عطية عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات قائلاً: إن الإهتمام الذي توليه الغرفة في تشكيل الشعب الرئيسية سيساهم بشكل بناء في توفير باقة متكاملة من الخدمات للشركات الأعضاء والتي تتضمن رصد التحديات والوقوف على المتطلبات وتذليل العقبات وإلقاء الضوء على الفرص المستقبلية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق استراتيجية الغرفة لتلبية احتياجات الصناعة الحالية والمستقبلية.

يذكر أن الترشح للشعب الأربعة الرئيسية متاح بواقع مقعد واحد للرئيس ومقعد واحد للنائب وعدد من 3 -5 مقاعد للأعضاء، ومن المنتظر إجراء الإنتخابات في 5 سبتمبر المقبل بمقر غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.