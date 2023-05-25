غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تشارك في المعرض السنوي للتعليم بالسنغال

بدأت أمس فعاليات الدورة السادسة عشر لمؤتمر المعرض السنوي للتعليم بالسنغال eLearning Africa 2023، والتي افتتحها رئيس وزراء السنغال “أمادو با”، بمشاركة وفد مصري من 12 مشارك من CIT وبدعم ITIDA .

تشارك غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (CIT) راعي الصناعة الرقمية في الدورة السادسة عشر للمؤتمر والمعرض السنوي للتعليم بالسنغال eLearning Africa 2023 بجناح مصري بحضور 3 من ممثلي مجلس ادارة الغرفة وايتيدا و مشاركة 9 من الشركات الاعضاء العارضة والزائرة.. في الفترة من 24 إلى 26 مايو 2023 بمدينة داكار – السنغال.

وأكد خالد إبراهيم رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات أن مشاركة الغرفة تأتي في إطار مبادرة Go To Africa تحت محور تنمية الأعمال دوليا بهدف التوسع في الأسواق الخارجية وزيادة فرص الأعمال للشركات المصرية بالأسواق الدولية المختلفة، وخاصة السوق الأفريقي الواعد بما يساهم في زيادة الصادرات المصرية وتوفير العملات الأجنبية .

من جانبه أوضح أحمد السبكي رئيس محور تنمية الأعمال دوليا، ورئيس الوفد المصري أن هذه المشاركة تمثل استكمالا لأعمال مبادرة GO TO Africa التي أطلقتها الغرفة في يونيو الماضي، كما تعد هذه المشاركة فرصة جيدة للشركات المصرية للتعرف على أحدث الاتجاهات في مجال التعليم الإلكتروني وتعزيز الشراكة والتعاون مع العديد من الهيئات والشركات العالمية من أكثر من 20 دولة إفريقية مشاركة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية معالي رئيس السنغال “ماكى سال” ، وبرعاية ودعم أربعة وزارات وهي “التعليم الأساسي، التعليم العالي، التعليم المستقبلي والتدريب، والاقتصاد الرقمي” ، وهو يعد أكبر حدث ومعرض سنوي للتعليم الإلكتروني في أفريقيا منذ عام 2005. ويهدف المعرض إلى عرض الحلول التكنولوجية المختلفة في قطاع التعليم والتعلم الإلكتروني eLearning والتدريب والمهارات في القارة الأفريقية وتوفير فرص شراكات الأعمال للشركات.

وتطلع غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات إلى فتح أسواق خارجية للشركات المصرية ، وتعزيز التعليم الإلكتروني في مصر وفي إفريقيا بشكل عام.