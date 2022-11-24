غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات تستعرض ملامح تصدير تجربة التحول الرقمي لأفريقيا

أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات “CIT”، اليوم، عن ملامح خطتها المستقبلية لبعثات الترويج وبحث التوسع الإقليمي في القارة السمراء حتى نهاية 2023. وقد تضمنت هذه الرؤية 8 دول أفريقية رئيسية هي زامبيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا وزيمبابوي وكوتفوار وغانا والسنغال.

جاء ذلك على هامش فعاليات المؤتمر الصحفي الذي انعقد للإعلان عن نتائج بعثة الغرفة، بمصاحبة 10 شركات من الأعضاء إلى دولة زامبيا لعقد عدد من اللقاءات الثنائية والمشاركة ضمن أعمال قمة الابتكار الأفريقية.

انعقد المؤتمر الصحفي بمشاركة كل من حازم نبيل، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، وأحمد السبكي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهبة جامع مدير عام الغرفة.

واستعرض اللقاء أبرز الإنجازات التي حققتها البعثة، ومن أهمها عقد 121 لقاء ثنائيًّا مع نخبة من الهيئات الحكومية وشركات القطاع الخاص بدولة زامبيا،

بالإضافة إلى توقيع أكثر من 11 اتفاقية تعاون بين الشركات المصرية من أعضاء الغرفة والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص بدولة زامبيا.

في سياق متصل، صرح خالد إبراهيم، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، قائلًا: “إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم، اليوم، للإعلان عن رؤيتنا المستقبلية للتوسع في القارة السمراء،

وذلك تحت مظلة مبادرة GoToAfrica التي أطلقتها الغرفة يونيو الماضي لتعزز مكانة الشركات المصرية في الأسواق الإقليمية وتواكب رؤى وطموحات القيادة السياسية في مصر.

وتابع قائلًا: تعمل الغرفة على ترسيخ التعاون المصري الأفريقي في مجالات التحول الرقمي وتنمية البنية التحتية وتتماشى مع الاتجاهات الحديثة في الثورة المعلوماتية بما يضمن تحقيق مبادئ الاستدامة لكل دول المنطقة.

وأضاف: “إننا لمسنا اهتمامًا بالغًا من الحكومة بدولة زامبيا والحكومات الأفريقية التي التقينا بها، على هامش فعاليات قمة الابتكار الأفريقي بالتعرف على حلول وتطبيقات وخبرات الشركات المصرية،

ورصدنا من خلال الدراسات التفصيلية التي سبقت الزيارة ومن خلال مباحثتنا إننا أمام فرصة عظيمة لتنمية الطلب على الحلول المصرية لدى العديد من القطاعات في أفريقيا أهمها التجارة والصناعة والتعليم والصحة”.

تجدر الإشارة إلى أن بعثة غرفة صنعة تكنوجيا المعلومات والاتصالات التقت عددًا من الجهات الحكومية الأفريقية خلال بعثتها لدولة زامبيا

وهي: وزارة العلوم والتكنولوجيا بدولة زامبيا ومعهد زامبيا الذكي Smart Zambia (إدارة السياسات والتخطيط – إدارة البنية التحتية التكنولوجية)،

وجامعة مولونجوشي – لوساكا وهيئة التعليم العالي بدولة زامبيا، وهيئة الكفاءات المهنية بدولة زامبيا، ووزارة التجارة والصناعة بدولة زامبيا

ووزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وخدمات الشحن بزيمبابوي، ووزارة التعليم العالي والابتكار والعلوم والتكنولوجيا بزيمباوي

ووزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بدولة أوغندا، ووزارة العلوم والتكنولوجيا والتعليم العالي بدولة موزمبيق، ووزارة التعليم والتعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا بدولة موريشيوس

وهيئة تكنولوجيا المعلومات بدولة كينيا، ووزارة التعليم العالي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدولة أنجولا، ووزارة المعلومات والاتصالات بدولة سيراليون، والوزارة الفيدرالية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار بدولة نيجيريا.