غرفة صناعة الملابس الجاهزة: نصنع 100% من ملابس المدارس محليا

متابعات:أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، على أنه يتم صناعة الملابس الخاصة بالمدارس، لمختلف المراحل التعليمية، محليا بنسبة 100%.وأضاف عبد السلام، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لدى الغرفة حول حجم صناعة ملابس المدارس، لافتًا إلى أنه لا توجد مؤش

متابعات:

أكد محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، على أنه يتم صناعة الملابس الخاصة بالمدارس، لمختلف المراحل التعليمية، محليا بنسبة 100%.

وأضاف عبد السلام، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد إحصائيات دقيقة لدى الغرفة حول حجم صناعة ملابس المدارس، لافتًا إلى أنه لا توجد مؤشرات بالوقت الحالى لانخفاض حجم مبيعات تلك الملابس.

وكانت غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، شاركت فى فاعليات الدورة 63 للمعرض الدولى للملابس الجاهزة و مستلزمات الإنتاج “Cairo Fashion and Tex”، لموسم شتاء 2017-2018، والتى انعقدت فى الفترة من 13 إلى 16 سبتمبر الجارى.