غرفة صناعة الدواء : توجيه رئيس الوزراء بتوفير 100 مليون دولار كافية لتشغيل المصانع

أشاد الدكتور جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات، بقرارات الوزراء اليوم بخصوص متابعة الأرصدة من الدواء سواء المصنعة محليا عبر توفير الاعتمادات اللازمة لتوفير المواد الخام أو نواقص الاستيراد عبر تدبير 100 مليون دولار .

جاء ذلك خلال لقاء عبر زووم ” خلال ” برنامج ” كلمة أخيرة ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON

وقال : “نشكر رئيس الوزراء لاني شعرت منه حرصه التام والكامل لعدم نقص الدواء والامن الدوائي للشعب المصري والحفاظ على إقتصاديات وكيانات قطاع الدواء”.

ووجه رسالة طمأنينة للشعب المصري قائلاً : “بوجه رسالة طمأنينة للشعب المصري أنه لن يحدث أي نقص في الأدوية بعد هذه القرارات رصيد ومخزون الأدوية وصل لأدنى مستوياته بما يقارب مستوى الخطر لكن بقرارات اليوم لن نصل لهذه النقطة ولانشهد نقص في الادوية المصنعة محليا أو تلك المستوردة”.



ولفت إلى أنه في المعتاد لابد أن تغطي أرصدة المواد الخام نحو أربعة أشهر ولكن ثمة مؤشرات خطيرة طرأت أدت لتراجع الأرصدة لنحو شهرين وهو مؤشر وفقا للمعطيات خطير ومن ثم وجب التدخل وأكد رئيس الوزاء ضمنيا أن نقص الدواء خط أحمر وأنه بالإمكان تحمل نقص أي شيء إلا الأدوية”.



لفت إلى أن توفير تدابير بقيمة 100 مليون دولار يحقق تأمين الاحتياجات بنسبة 90% مشيراً إلى أن رئيس الوزراء كلف بضرورة تعميق الصناعة المحلية وتقليل ما يمكن استيراده من الأدوية عبر تعميق الصناعة المحلية,

وذكر أن صناعة الدواء هي صناعة مهمة وحيوية بها نحو 2.5 مليون أسرة عاملة بها بالاضافة إلى أن حجم الصادرات وصل إلى مليار دولار وهو رقم ضئيل ولايحقق المأمول والإمكانيات المتاحة لدى القطاع.

ولكنه شدد أن مستهدف القطاع الذي يتسق مع رؤية مصر 2030 تهدف للوصول إلى رقم صادرات يقدر بنحو 5 مليار دولار.