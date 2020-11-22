اقتصاد وأسواق

غرفة صناعة الدواء: توافر جميع أدوية فيروس كورونا بالصيدليات (فيديو)

أحمد العزبي: أدوية كورونا متوافرة ومفيش نقص فيها بالصيدليات
محمد مجدي 8:37 م, الأحد, 22 نوفمبر 20 8:37 م, الأحد, 22 نوفمبر 20

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أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، توافر جميع أدوية كورونا، ولا توجد شكاوى من أي نقص بالأدوية المضادة لفيروس كورونا.

قائلًا أدوية كورونا متوافرة، ومفيش نقص فيها بالصيدليات.

وأضاف العزبي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هناك مخزونًا من المنتج النهائي والخامات الخاصة بأدوية فيروس كورونا ومختلف الأدوية الأخرى يكفي من 6 إلى 9 أشهر.

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وأوضح العزبي، أنه يتم تصدير الأدوية المصرية إلى 56 دولة على مستوى العالم، قائلًا: سمعة المصانع المصرية اختلفت بشكل كبير بعد جائحة كورونا ومعدلات التصدير في تزايد.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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