غرفة صناعة الدواء: توافر جميع أدوية فيروس كورونا بالصيدليات (فيديو)

أكد الدكتور أحمد العزبي، رئيس غرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية، توافر جميع أدوية كورونا، ولا توجد شكاوى من أي نقص بالأدوية المضادة لفيروس كورونا.

قائلًا أدوية كورونا متوافرة، ومفيش نقص فيها بالصيدليات.

وأضاف العزبي، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد موسي في برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن هناك مخزونًا من المنتج النهائي والخامات الخاصة بأدوية فيروس كورونا ومختلف الأدوية الأخرى يكفي من 6 إلى 9 أشهر.

وأوضح العزبي، أنه يتم تصدير الأدوية المصرية إلى 56 دولة على مستوى العالم، قائلًا: سمعة المصانع المصرية اختلفت بشكل كبير بعد جائحة كورونا ومعدلات التصدير في تزايد.