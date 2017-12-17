غرفة صناعة الحبوب: مخزون السلع يكفى 3 شهور

الوليلى: استمرار استقرار أسعار المحاصيل الزراعية الفترة المقبلة مضارب الأرز قادرة على تلبية تعاقدات هيئة السلع التموينية أحمد اللاهونى استقرت أسعار المحاصيل الزراعية الجافة خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة المعروض من السلع "سكر، أرز، زيت، فول، عدس، لوبيا، فاصوليا"، فضلا عن ضعف القوة الشرائية للمو

الوليلى: استمرار استقرار أسعار المحاصيل الزراعية الفترة المقبلة

مضارب الأرز قادرة على تلبية تعاقدات هيئة السلع التموينية



أحمد اللاهونى

استقرت أسعار المحاصيل الزراعية الجافة خلال الفترة الماضية، نتيجة زيادة المعروض من السلع “سكر، أرز، زيت، فول، عدس، لوبيا، فاصوليا”، فضلا عن ضعف القوة الشرائية للمواطنين.

وكشف مجدى الوليلى، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، رئيس مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار الزراعى، أن المخزون الإستراتيجى من السلع الأساسية لدى الشركات يكفى حتى 3 شهور مقبلة.

وتعمل شركة الوليلى للحاصلات الزراعية فى تعبئة السكر والأرز والدقيق والحمص والبقوليات، ولديها 375 عاملاً، وتبلغ مبيعاتها 350 مليون جنيه سنوياً.

وأكد قدرة مضارب الأرز على تلبية تعاقدات هيئة السلع التموينية، وتوفير الكميات المطلوبة لسد احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة، وذلك فى ظل المتاح لديها من أرصدة الأرز الشعير.

وعن السكر، قال الوليلى، إن الكميات الموجودة بالمخازن تكفى حتى تكرير المحصول الجديد من البنجر والقصب، متوقعًا ثبات سعره خلال الفترة المقبلة عند نفس المستويات الحالية، ليتراوح بين 8.5 و10 جنيهات وفقا المنطقة ودرجة النقاء.

وأوضح عضو شعبة الأرز، أن نقطة استقرار الأسعار الحالية مناسبة، مقارنة بالأسعار العالمية، معدلات التضخم المرتفعة التى أصابت البلاد منذ تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى.

ولفت رئيس المجموعة إلى أن حالة الركود الموجودة فى الأسواق، رغم هبوط الأسعار، دفعت أصحاب السلاسل التجارية إلى تخفيضات جديدة وتقديم عروض على السلع، لجذب المستهلكين، وهو ما يصب بشكل إيجابى فى النهاية لصالح المستهلك.

وأكد أن هناك انخفاضا واضحا فى أسعار البقوليات مقارنة بالعام الماضى، إذ هبط كيلو العدس من 30 جنيهًا ليتراوح بين 15 و18، والفول من 12 جنيهًا ليتراوح بين 7 و8، واللوبيا من 24 جنيهًا إلى 15، فيما استقرت الفاصوليا عند مستوياتها الحالية لتبلغ 20 و22 جنيهًا، وذلك نتيجة الطلب المرتفع عليها فى التصدير لدول “الجزائر والعراق وأوروبا”.

يشار إلى أن الشركة تخطط لافتتاح مصنع لجرش العدس بمدينة برج العرب الصناعية، بداية العام المقبل، وهو ضمن خطة “الوليلى” لإنشاء مجمع صناعى على مساحة 50 ألف متر مربع لإنتاج وتعبئة الحبوب، باستثمارات إجمالية تقدر بنحو 180 مليون جنيه، يضم محطة غربلة وتجهيز لجميع الحاصلات الزراعية، وثلاجة حفظ “تجميد وتبريد”.

وأجلت مجموعة الوليلى للتنمية والاستثمار الزراعى إنشاء مصنع لإنتاج «أكل الكلاب والقطط» باستثمارات تصل إلى 30 مليون جنيه، بالمنطقة الصناعية ببرج العرب للنصف الثانى من 2018.

وكانت الشركة قد أعلنت نهاية العام الماضى عن إنشاء مصنع لإنتاج أكل للحيوانات «الكلاب والقطط» من خلال تدوير المخلفات لكسر الأرز والعدس والفول والحمص، بهدف ترشيد استيراد السلع غير الضرورية، وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات لخفض عجر الميزان التجارى.