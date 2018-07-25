غرفة صناعة الحبوب تعلن توفير المكرونة للتموين بأسعار مناسبة

أحمد اللاهونيأعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استعدادها لتوفير كميات كبيرة من سلعة المكرونة وتوريدها لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة، وبأقل من الأسعار المتداولة بالأسواق.يأتي ذلك فى إطار دعم الغرفة وشعبة المكرونة، الحكومة والوزارة في ت

أحمد اللاهوني

أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية استعدادها لتوفير كميات كبيرة من سلعة المكرونة وتوريدها لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية لطرحها على بطاقات التموين بأسعار مناسبة، وبأقل من الأسعار المتداولة بالأسواق.

يأتي ذلك فى إطار دعم الغرفة وشعبة المكرونة، الحكومة والوزارة في توفير السلع الغذائية والمساهمة في تقليل الإقبال على استهلاك الأرز خاصة بعد تقليل المساحات المزرعة من الأرز وسعى الحكومة للاستيراد من الخارج لسد العجز في الإنتاج المحلي.



وقال وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات فى تصريحات اليوم ، إن الغرفة بصدد إعداد مذكرة وعرضها على الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بهدف توفير سلعة المكرونة للشركات التابعة للوزارة لطرحها على بطاقات التموين، ما سيعمل على تقليل الإقبال على معدلات استهلاك سلعة الأرز، خاصة أنه سيتم توريد أجود الأنواع من المكرونة وذات نوعيات فاخرة وبأسعار مناسبة، كما أن الغرفة لديها الاستعداد بتوفير أي كميات تحتاجها الوزارة.



وأضاف وجدى المشد أن توفير سلع المكرونة كسلعة موازية للأرز سيعمل على تقليل معدلات استيراد الأرز من الخارج بالعملة الصعبة، وكذلك توفير سلعة جيدة للمستفيدين من البطاقات التموينية، لافتا إلى ان أعضاء غرفة الحبوب وشعبة المكرونة بالغرفة أعلنوا عن دعمهم الكامل للدولة في توفير سلعة المكرونة لصالح وزارة التموين وأن الغرفة ستنتظر رد الوزارة على عرضها من خلال دراسه كاملة أعدها نائب رئيس الغرفة تتضمن الرقابة على توريد سلعة المكرونة حتى تسليمها للمستهلك من خلال اختيار أفضل المطاحن ومصانع المكرونة للوصول لأقل الأسعار مع أفضل المنتجات.