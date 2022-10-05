غرفة صناعة الحبوب تستعرض منظومة توريد الأرز الشعير لوزارة التموين

عقدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اجتماعا لشعبة الأرز، بحضور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب، والنائب مجدى الوليلى عضو مجلس إدارة الغرفة وعمرو الهياتمى عضو مجلس إدارة الغرفة وبمشاركة ممثلي أصحاب مضارب الأرز بجميع محافظات الجمهورية.

واستعرض الاجتماع شرح فكرة المنظومة التي طرحتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن توريد الأرز الشعير للوزارة والتي تم اعتمادها من دولة رئيس الوزراء لما يمثله هذا المحصول من استراتيجية مهمة، ويعتبر بمثابة المحصول المحلي الوحيد الذى يوجد فيه اكتفاء ذاتي، وتم الاستماع إلي رؤية أصحاب الصناعة.

كما تم الخروج من الاجتماع بموافقة أصحاب المضارب علي المشاركة في منظومة وزارة التموين والتجارة الداخلية الواعدة التي ستحقق استقرار وثبات للأسعار وانسيابية في تدفق الشعير لأصحاب الصناعة، ووصول الأرز الأبيض للمواطنين بجميع طوائفهم بأسعار مناسبة لكل الفئات.

كما تم الاتفاق على وضع إعلان على مداخل وبوابات المضارب عن سعر الأرز طبقا للقرار الوزاري بخط واضح، بسعر 6850 للطن عريض الحبة بسعر 6600 جنيها لرفيع الحبة، وأن يتم التقدم للتسجيل في المنظومة التموينية لدى هيئة السلع التموينية وهيئة سلامة الغذاء على أن تقوم هيئة سلامة الغذاء بالتواصل مع صاحب المضرب وإرسال بريد إلكتروني بموعد المعاينة وبعدها أخذ الموافقة وإضافة المضرب إلى المنظومة.

وصرح النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توافر المعروض في الأسواق وبكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية.

وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن الشعبة ملتزمة بقرارات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حول توريد الارز الشعير، لافتا إلى أن الأسعار في الأسواق تشهد استقرارا، خاصة بعد القرار الخاص بتحديد حد أقصى لسعر كيلو الأرز الأبيض السائب بـ 12 جنيها وكيلو المعبأ بـ 15 جنيها كحد أقصى للسعر لكنه قد ينخفض عن ذلك.