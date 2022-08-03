غرفة صناعة الجلود تنظم بعثات ترويجية إلى 5 دول لزيادة الصادرات

أعلنت غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات المصرية، أنها بصدد تنظيم بعثات ترويجية إلى 5 دول أفريقية وآسيوية خلال الفترة المقبلة، بهدف زيادة صادرات الأحذية والمنتجات الجلدية والترويج لمعرض القاهرة الدولي للجلود، المقرر عقده مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود برئاسة جمال السمالوطي، لدراسة عدد من الملفات منها استعراض خطة المعارض والبعثات الترويجية الخاصة بالغرفة تمهيداً لإرسالها إلى رئيس هيئة المعارض والمؤتمرات، واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها بخصوص الاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

أكد جمال السمالوطي رئيس الغرفة، أهمية هذه البعثات الترويجية في دراسة الأسواق الخارجية وتحديد متطلباتها والجودة المطلوبة ونقل هذه التجربة لمصانع الأحذية والمنتجات الجلدية المصرية مما يساهم في زيادة صادرات القطاع، وفقاً لرؤية الدولة التي تطمح للوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار .

وأشار السمالوطي في هذا الصدد إلى أن الغرفة ستخاطب لجنة المعارض في اتحاد الصناعات المصرية للمشاركة في المعارض الخارجية التي يشارك فيها الاتحاد، فضلاً عن خطة المعارض التي تعكف الغرفة على تجهيزها حالياً مؤكداً أنه سيتم دعوة أعضاء الغرفة للمشاركة في هذه البعثات الترويجية والمعارض الخارجية التي ستنظمها الغرفة خلال الفترة المقبلة.

وقال مصطفى علام عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود ورئيس لجنة المعارض إن البعثات الترويجية التي ستنظمها الغرفة تشمل 5 دول وهي كينيا وتنزانيا والسودان وليبيا والسعودية، مشيرا إلى أن اللجنة استقرت على هذه الدول لأنها الأكثر إستيراداً للمنتجات المصرية من الأحذية والمنتجات الجلدية خلال العام الماضي.

وأضاف علام أن هذه البعثات ستساعد على الترويج للمنتجات المصرية في هذه الدول وجلب المشترين الجادين إلى معرض القاهرة الدولي للجلود والذي ستنظمه الغرفة في 26 يناير المقبل، مما يحقق أقصى إستفادة للشركات المشاركة في المعرض وإبرام تعاقدات تساعد في نفاذ منتجاتها للأسواق العالمية مشيراً إلى أنه سيتم إعداد كتالوجات بالمنتجات المصرية من الأحذية والمنتجات الجلدية لعرضها خلال البعثات الترويجية وإبراز آخر ما وصلت إليه صناعة الجلود المصرية .

واقترح رئيس لجنة المعارض خلال الإجتماع توقيع بروتوكول تعاون مع غرفتي الملابس الجاهزة والحرف اليدوية بشأن المشاركة في المعارض المتعلقة بالموضة وكذلك لبحث أوجه التعاون المشترك في التسويق والترويج.

وتناول الاجتماع مناقشة تفعيل مشروع العلاج لخدمة أعضاء الغرفة ودراسة العروض المقترحة .

وفي هذا الصدد قرر مجلس إدارة غرفة صناعة الجلود دراسة عروض 3 شركات لإختيار أفضلها وأنسبها بما يقدم أقصى استفادة لأعضاء الغرفة.

واستعرض الاجتماع نتائج جلسة الحوار التي تم عقدها بمركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لمناقشة وثيقة سياسة ملكية الدولة فيما يتعلق بقطاع صناعة الجلود.