غرفة صناعة الأثاث: تخفيضات معرض فيرنكس تصل إلى 35%

حلمي: 25 مصنعا جديدا و25 ألف فرصة عمل نتائج التعويم على القطاعأحمد اللاهونى قال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن أهم ما يميز معرض "فيرنكس آند زي هوم" في دورته الحالية، وجود عدد كبير من العارضين والصناع ممن تحولوا من مستوردين إلي صناع جدد، بلغ عد

حلمي: 25 مصنعا جديدا و25 ألف فرصة عمل نتائج التعويم على القطاع





أحمد اللاهونى

قال المهندس أحمد حلمي، رئيس غرفة صناعة منتجات الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات، إن أهم ما يميز معرض “فيرنكس آند زي هوم” في دورته الحالية، وجود عدد كبير من العارضين والصناع ممن تحولوا من مستوردين إلي صناع جدد، بلغ عددهم أكثر من 25 مصنعا جديدا، ساعدوا على توفير 25 ألف فرصة عمل جديدة.

وأضاف “حلمي” في تصريحات صحفية اليوم: “نفخر بالمصنعين والمصدرين وما وصلت اليه صناعة الأثاث في مصر من جودة وتصميم وأسعار منافسة، والمعرض فرصة طيبة لتعريف المستهلك المصري بالتطور الهائل في صناعة الأثاث، وعودة الثقة لدية في صناعة بلده، ومنتجات المصانع المصرية، كما أن التخفيضات هذا العام حقيقة وكبيرة وصلت إلي 35%”.

وأكد أن “فيرنكس أند زي هوم” يمثل صناعة منتجات الأخشاب والأثاث في مصر، وهو الممثل الرسمي الوحيد للصناع، ومن خلاله يتم التعرف علي ما وصلت إليه صناعة الاثاث، ووضع استراتيجيات واهداف يتم العمل عليها حتي موعد الدورة القادمة.

وأشار إلى أن هناك مطالبات من الصناع بتنظيم المعرض دورتين في العام، لما يقدمه للصانع وللصناعة دعم للارتقاء بصناعته، عكس معارض اخري هدفها أن تصبح منظمة فقط ولا تقدم للعارضين اي خدمات تمس الصناعة حتي تواكب ما يحدث من تنمية.