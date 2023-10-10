غرفة شمال سيناء التجارية: اجتماعات مستمرة مع التجار والتنبيه على عدم رفع أسعار السلع

قال عزيز مطر رئيس الغرفة التجارية في شمال سيناء، أنه يتم عقد اجتماعات مستمرة مع مجلس ادارة الغرفة ورؤساء الشعب النوعية بعد توجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، من عدم استغلال أزمة الاحداث التي يشهدها قطاع غزة حاليًا.

وأضاف مطر لـ”المال”، أنه يتم التنبيه على كافة التجار في مختلف القطاعات سواء سلع غذائية واستهلاكية، وصيدليات، والسلع الضرورية، بعدم رفع الاسعار مع زيادة المعروض منها لتوفير كافة احتياجات المواطنين.

كان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حذر في بيان له اليوم، من إستغلال أزمة قطاع غزة والاحداث الجارية فيه حاليًا، وحذر التجار من رفع الأسعار، موجهًا بضبط الأسواق وتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والمحال التجارية.

من جهته، أكد تيسير فايز المتحدث الرسمي للغرفة التجارية في شمال سيناء وعضو مجلس الادارة، لـ”المال”، أن كافة السلع الغذائية متوافرة في الاسواق والمحال التجارية، إضافة إلى استمرار عمل المعارض السلعية في العريش، وبئر العبد.

وقال فايز أنه تم التنبيه على التجار بزيادة المعروض من السلع الغذائية والاستهلاكية والخضروات والفاكهة، مع التأكيد على وجود هامش ربح بسيط ومرضي للتجار، موضحَا أنه يتم التعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء في تذليل العقبات التي تواجه توفير كافة السلع.