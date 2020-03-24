غرفة شركات السياحة في الإسكندرية تُشكل لجنة أزمات لمواجهة مشكلات القطاع

اللجنة شُكلت برئاسة على المانستيرلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضويته وبعض أعضاء مجلس الأدارة وبعض أعضاء الجمعية العمومية

قررت غرفة شركات السياحة في الإسكندرية تشكيل لجنة أزمات لتكون فى انعقاد مستمر لمواجهة المشكلات التى تواجه القطاع والشركات العاملة فيه فى الوقت الراهن فى ظل التداعيات التى حثت مع انتشار فيروس كورونا المستجد وما تم اتخاذه من إجراءات إحترازية لمواجهته والوقايه منه.

وأكد حسام الحلو، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية على أن الغرفة قامت بتشكيل لجنة أزمات وهى فى انعقاد دائم ، وتكون مهمتها أستقبال أى مشكلة أو شكوى تخص شركات السياحة والبدء فى حلها على الفور .

وأضاف الحلو فى تصريحات خاصة لـ ” المال ” أن اللجنة تختص بأى نوع من المشكلات سواء المشكلات مع الجهات الرسمية أو مع عملاء الشركات أو بين الشركات السياحية وبعضها لتيسير العمل وحل النزاعات .

اللجنة شُكلت برئاسة على المانستيرلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية

وأوضح نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية أن اللجنة شُكلت برئاسة على المانستيرلى رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية وعضويته وبعض أعضاء مجلس الإدارة وبعض أعضاء الجمعية العمومية .

وتجدر الإشارة إلى أن انتخابات الدورة الأخيرة لمجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، والتي أقيمت قبل عدة أسابيع، أسفرت عن فوز ثلاثة أعضاء من مجلس إدارة شعبة السياحة والطيران بالغرفة بعضوية مجلس الإدارة البالغ 12 مقعدا.

والفائزون هم حسام الحلو ، ومحمد عزت ، وإيهاب الجندي، مع انتخاب علي المانسترلي رئيساً لدورة جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أن تشكيل مجلس إدارة غرفة الإسكندرية، يشمل 12 عضوا، هم “علي المانسترلي، محمد أحمد عزت، حسام الحلو، محمد عزت محمد، أحمد السيد، إيهاب الجندي، ماخي جافالاس، مريم جندي، محمد يوسف، إسلام رشاد، أسامة قناوي، أيمن علي النحراوي”.