غرفة شركات السياحة: فتح الباب أمام الشركات لموسم الحج 12 نوفمبر (مستند)

أعلن أسامة عمارة المدير التنفيذي لغرفة شركات السياحة المصرية أنه سيتم فتح الباب اعتبارا من الأحد 12 نوفمبر الجاري، أمام من يرغب من الشركات السياحية المصرح لها بتنظيم الحج وليس عليها أي ملاحظات من الوزارة.

وأشار عبر منشور صادر عن الغرفة حصلت عليه ” المال” أنه على تلك الشركات التقدم بطلب على الموقع الإلكتروني (‏www.etaa-egypt.org ) على أن يكون موضحا به العدد الذي تزعم الشركة تنفيذه حتى يتسنى للجهة الإدارية دراسة تلك الطلبات للرد عليها.

وأشار عمارة إلى أن هذا يأتي نطلاقاً من الحرص على مواكبة التطورات التي تحدث في نظام الحج هذا العام.

وأضاف أنه قد تم إقرار قرص للحج السياحي هذا العام من خلال نظام القرعة علي المستويات المختلفة بشروط ومواصفات وضوابط إدارية وفنية وسعرية تقررها وزارة السياحة والآثار.

وتابع: إن هذا يأتي نظراً لوجود عدد كبير من المواطنين المصريين الراغبين في اداء فريضة الحج ولكن لم يحالفهم التوفيق في الحصول على فرصة للحج، وحتى يتمكن المواطن المصري من الحصول على فرصة لتأدية الفريضة بخدمات متميزة، فقد تم وضع ترتيب هذا العام ولأول مرة يضمن توفير هذه القرص من خلال طرح باقات لبرامج حج متعدده تناسب جميع الشرائح والمستويات، ويكون عليها رقابة من الجهة الإدارية تضمن الجودة والمصداقية والأمان للمواطنين وفق تعاقد تبرمه الشركة مع المواطن في تنفيذ تلك البرامج المتميزة (بدون قيد أو شرط على المواطن).

وكانت غرفة شركات السياحة قد ناشدت المواطنين الراغبين في أداء الحج السياحي التوجه مباشرة إلى شركات السياحة وفروعها المنتشرة بكافة أنحاء الجمهورية وحذرتهم من اللجوء إلى الوسطاء والسماسرة حيث يؤدي ذلك لضياع حقوق المواطنين وعرض برامج غير حقيقية عليهم.

جاء تحذير الغرفة بالتزامن مع الإعلان عن بدء إجراءات موسم الحج الجديد لعام 1445 هجريا مؤكدة أن هذا الإجراء يأتي تماشياً مع التوقيتات الجديدة الصادرة من وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية حول تنظيم إجراءات الحج للموسم الجديد .

وسبق وخاطبت الغرفة أعضائها من شركات السياحة المصرية تخطرهم بالسماح للشركات السياحية الراغبة في تنفيذ رحالت الحج البدء في الإعلان عن تلقى طلبات المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي لهذا الموسم , مؤكدة أن هذا الإجراء جاء بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.

وأضافت الغرفة في منشورها إلى شركات السياحة أنه سيتم إخطار الشركات بموعد فتح باب تسجيل أسماء المواطنين على البوابة الموحدة للحج أسوة بالموسم الماضي فور الإعلان عن ضوابط الحج للموسم الجديد 1445 هـ.