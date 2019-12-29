غرفة شركات السياحة : حققنا 70% من المستهدف في عمليات التطوير والميكنة

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ، إن الغرفة نجحت في تحقيق 70% من المستهدف في تطوير وميكنة الغرفة، وذلك بهدف استخدام التكنولوجيا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالشركات. وأضاف أن هذا التطور ساهم في توفير 4 إلي 5 آلاف زيارة…

قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة ، إن الغرفة نجحت في تحقيق 70% من المستهدف في تطوير وميكنة الغرفة، وذلك بهدف استخدام التكنولوجيا لإنهاء الإجراءات الخاصة بالشركات.

وأضاف أن هذا التطور ساهم في توفير 4 إلي 5 آلاف زيارة للغرفة وإنهاء كل الإجراءات أون لاين، قائلا: “مفيش حد من الأقاليم هييجي للغرفة لأن الإجراءات أصبحت أون لاين مما سيسهم في توفير الوقت والمجهود”.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم للإعلان عن نتائج الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة.

ولفت الشاعر إلي أن إنجازات الغرفة «تاريخية» وناتجة عن التعاون غير المسبوق بين الدولة والقطاع الخاص ممثلة في غرفة شركات السياحة.