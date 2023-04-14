غرفة شركات السياحة تحذر من إبرام أي تعاقد منفرد لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى

أكدت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن التعاقد الذي أبرمته الغرفة الأسبوع الماضي مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج، جاء بهدف تقديم خدمات الإعاشة لحجاج السياحة وعددهم نحو 16 ألف حاج، والذي اعتبرته ملزم لكافة شركات السياحة، وذلك وفقا لتعليمات وزارة السياحة والآثار.

وحذر أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، من إبرام أي تعاقد (بشكل منفرد) مع أي كيان آخر لتقديم خدمات الإعاشة للحجاج بمنى وعرفات بعد اتفاق الغرفة، مشددا على أن تعاقد الغرفة ملزم لكافة الشركات المنفذة للحج وسيتم إدراجه على المسار الإلكتروني للحج، وذلك حسب المنشور الدوري الذي تم تعميمه منذ قليل على كافة أعضاء الغرفة، وحصلت “المال” على نسخة منه.

وأشار أمين عام غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إلى أن غرفة شركات السياحة تعاقدات مع الشركة السعودية لتقديم كافة خدمات الإعاشة بالمشاعر المقدسة بمني وعرفات لكافة حجاج السياحة سواء حجاج المستوى الاقتصادي أو مستوى الـ 5 نجوم، وذلك بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة لحجاج الشركات السياحية وتقديم الخدمة المثلى لهم في ظل قرار السلطات السعودية المتضمن فتح المنافسة بين مقدمي الخدمة بالمملكة بهدف تجويد خدمات الحجاج.

وأوضح أن وزارة السياحة والآثار المصرية شددت خلال خطابها للغرفة على أهمية وضرورة إخطار الشركات السياحية بإتمام التعاقد مع شركة رواف منى لخدمات الحجاج وأسعار باقات الخدمات محل التعاقد.

وتابع : أن الغرفة تعاقدت على باقة (ب) مطور لحجاج برنامج ال 5 نجوم وذلك بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات بقيمة 5800 ريال سعودي، وباقة (د) مطور لحجاج البرنامج الاقتصادي والبري بعد إضافة العديد من المميزات والتحسينات والخدمات بقيمة 2750 ريالا سعوديا، لافتا إلى أن جميع هذه الأسعار شاملة قيمة الإعاشة والخدمات الأرضية البالغة 534.75 ريال، وأيضاً قيمة الضريبة المضافة البالغة 15%.

وأشارت الغرفة عبر منشورها، إلى أنه تم إخطار وزارة السياحة والآثار بهذا التعاقد حتى يتسنى لها إدراجه ضمن المستندات الواجب تقديمها من الشركات السياحية عند إنهاء ملفات المعاينة وتوثيق عقود سكن الحجاج وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن كل عام.

وكانت الأسبوع الماضي قد نجحت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بعد جهود مكثفة وماراثون من التفاوض والمباحثات، في التعاقد مع شركة رواف مني لخدمات الحجاج إحدى الشركات السعودية المصرح لها بتقديم حزم الخدمات لبعثات حجاج الدول الإسلامية، ياتي ذلك بعد قرار وزير الحج السعودي الدكتور توفيق الربيعة بتغيير النظام الذي دام لسنوات طويلة وكان يقصر خدمة بعثات الحج علي مؤسسة واحدة لكل بعثة او مجموعة بعثات.

وسمح القرار الجديد لوزير الحج لبعثات الدول الإسلامية بالتعاقد مع اي من الشركات المصرح لها بتقديم هذه الخدمات لاتاحة التنافس بين تلك الشركات في خدمة الحجاج.

وبناء على هذا القرار فتحت الغرفة باب التفاوض للمرة الأولى في تاريخ الحج مع جميع الشركات المصرح لها بتقديم حزم خدمات حجاج بيت الله الحرام، وقد تلقت الغرفة عدة عروض من شركات خدمة الحجاج، وبدأت التفاوض مع تلك الشركات حتى توصلت إلى الاتفاق مع شركة رواف مني لخدمات الحجاج ووضع التعاقد بين الطرفين والذي يتضمن تقديم أفضل الخدمات بأقل الأسعار المعروضة، ودون الإخلال بالمواقع المعتادة لحجاج شركات السياحة في مني وعرفات في مخيمات الدول العربية.

وأكدت الغرفة، التوقيع تم بين كل من أحمد ابراهيم وهشام أمين عضوي مجلس إدارة الغرفة، وعن شركة رواف مني رئيس مجلس الادارة زهير بن الحميد بن مختار، وتم إخطار سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار بالتعاقد.