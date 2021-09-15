غرفة شركات السياحة بالإسكندرية تنظم 3 دورات أسبوعيا لمنتسبيها

تنظم غرفة شركات السياحة بالإسكندرية عدة دورات تدريبية لمنتسبيها من العاملين في القطاع السياحي تشمل جوانب متعددة أبرزها خدمة العملاء والبيع والإدارة والتسويق، وغيرها من الجوانب المهمة للعاملين بالقطاع .

وقال على المناسترلى، رئيس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية إنه يتم تنظيم ثلاث دورات تدريبية أسبوعياً وذلك للعاملين فى قطاع السياحة ، لافتاً إلى أن عقد تلك الدورات يتم عبر الإنترنت باستخدام برنامج زووم.

واضاف فى تصريحات خاصة لـ “المال” أن الدورات التدريبية التى يتم تنظيمها تشمل الخدمة السياحية، وخدمة العملاء والبيع والإدارة والتسويق ، لافتاً إلى أنها بدأت كجزء من جهود تثقيف القطاع السياحى خاصة فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد، والوقت الذى كان يشهد تراجعا للعمل والتشغيل .

ويعتبر البعض، أن هذه الدورات التدريبية التى يتم عقدها بنظام الأونلاين ON LINE تقام بديلاً للدورات الشخصية التى كانت تشترط حضور المتدرب بنفسه إلى مقر وموقع التدريب وتواكب الإجراءات الوقائية والاجترازية لمواجهة فيروس كورونا .

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية إلى أنه تولى لجنة التدريب فى غرفة شركات السياحة على مستوى الجمهورية فى عام 2018 وكان عدد المتدربين فى العشر سنوات السابقة لذلك يبلغ نحو 3500 فرد .

وأضاف المناسترلى، انه حالياً عدد المتدربين فى القطاع السياحة يبلغ نحو 14 الف فرد تم تدريبهم عبر اللجنة فى سنتين ونصف.

واعتبر رئيس غرفة شركات السياحة في الإسكندرية أنه تولى لجنة التدريب ان ذلك اضافة للقطاع من حيث العمالة المدربة والمؤهلة للتشغيل فى العديد من الأحتياجات لمطلوبة.

ويشير البعض إلى أن التدريب أونلاين يوفر اتصال مباشر مع المدرب بشكل مستمر ودون قيود، مما يمنح المتدرب الفرصة للخوض في المجال بكل قوة، وكذلك يمكنه من الحصول على تقييم شامل لمدى التقدم الذي توصل إليه في احتراف المجال، فضلاً عن انه يمكن المتدرب من التعرف على كافة الأشكال المتاحة لتصل لمستوى الاحتراف، مما يزيد من خبرة المتدربين وقدرتهم على التنفيذ والتخطيط للنجاح في مجال اختصاصه.

كما يرى البعض أن التدريب عبر أون لاين ON LINE له مميزات عديدة، منها استغلال وقت الفراغ في التدريب أونلاين، أو إمكانية مشاهدة فيديو أو الاستماع إلى مقطع صوتي خاص بمحتوى المادة فى أي وقت وأى مكان، كما أنه أصبح من أساسيات عملية التعلم عن بعد، وأحد الأساليب التعليمية والدراسية الحديثة.