استثمار

غرفة شركات السياحة : إيقاف 6 أشهر وإلغاء الترخيص عقوبة حرق الأسعار

شركات السياحة تحقق حاليا مع شركة تبين أنها تبيع برامجها بأسعار أقل من التكلفة الحقيقة
دعاء محمود 10:01 م, الأحد, 29 ديسمبر 19 10:01 م, الأحد, 29 ديسمبر 19

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قال حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة إن الغرفة شكلت لجنة برئاسة كريم محسن للتحقيق ضد أي شكوى خاصة بظاهرة حرق الأسعار ، موضحاً أن هذه الظاهرة تؤثر بالسلب علي سمعة مصر وجودة الخدمات المقدمة للسائح.

غرفة شركات السياحة تعلن التحقيق مع شركة تبيع برامجها بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية

وأضاف في تصريحات صحفية له، أنه جار حالياً التحقيق مع شركة تبين أنها تبيع برامجها بأسعار أقل من التكلفة الحقيقية.

وأكد أن أية شركة ستقوم بهذا التصرف سوف يتم إيقاف تعاملها مع الغرفة لمدة 6 أشهر وفي حال تكرر الأمر ستتقدم الغرفة بطلب لوزارة السياحة لإلغاء ترخيص الشركة نهائيًا.

إيقاف 4 شركات سياحة لمدة 6 أشهر

ولفت إلى أنه تم إيقاف 4 شركات سياحة لمدة 6 أشهر بسبب بيع رحلات سياحية بدون تصاريح، مؤكداً أن هذا الإجراء مع السائح بنسبة 100% وضمان لعدم ضياع سمعة مصر.

وشدد علي أهمية عدم التعامل مع السماسرة، موضحاً أن تم تطبيق القرار في مدن الغردقة، أسوان، شرم الشيخ والأقصر.

علي صعيد أخر، أشار إلي أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الضرائب وتشكيل لجنة مشتركة لحل كافة المشكلات الضريبية العامة والخاصة.

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بقلم دعاء محمود

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