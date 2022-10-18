غرفة السياحة:لن ترحل الطاقة التشغيلية لعمرة أكتوبر وأقصى موعد للسفر 6 نوفمبر

أكد أسامه عماره الامين العام لغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة،أن الطاقة التشغيلية للعمرة لشهر أكتوبر الجاري، ، لن ترحل للشهر التالي ، ومضيفا فى خطابه لشركات ووكالات السفر ” اطلعت عليه المال ” أنه لن ترحل تلك الطاقة للشهر التالي، وأن أخر موعد لمراجعة برامج معتمري الطاقة التشغيلية لشهر أكتوبر هو 28 أكتوبر الجاري، وأقصى موعد للسفر هو يوم 6 نوفمبر المقبل لمعتمري الطاقة التشغيلية لهذا الشهر.

وأوضح عماره، أنه في كل الاحوال فان توجيه ملف العمرة للمراجعة عبر البوابة يجب أن يكون قبل تاريخ السفر بحد أقصى 7 أيام وبحد أدنى 48 ساعة، وان أقصى موعد لتوجيه ملفات العمرة للمراجعة عبر البوابة في أيام العمل الرسمية سيكون ابتداء من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة الرابعة عصرا.

كما يتم اتاحة خدمة مراجعة البرامج بعد مواعيد الرسمية وفي أيام العطلات الرسمية بنظام ) VIP ) ، ومشيرا بأن الأطفال الرضع ( أقل من عامين ) لا يتم ادراجهم على البوابة ولا يتم استخراج باركود لهم ،ويمكن سفرهم مع ذويهم دون استخراج باركود.

وطالبت سلطة الطيران المدني المصري خلال اليومين الماضيين شركات الطيران وشركات الوكالة العاملة بالسوق المصرية، بضرورة الالتزام بالضوابط والقواعد الخاصة بموسم العمرة خلال العام الجاري، التى يتم تنفيذها على تلك الشركات لتي تقوم بتسيير رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية الى المملكة العربية السعودية.

وأشارت أنها تلقت كتاب وزارة السياحة والاثار ” الادارة المركزية لشركات السياحة ” المؤرخ في 12 أكتوبر الجاري بشأن القواعد والإجراءات الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة، مع الالتزام بما جاء في تلك الضوابط والاليات الواردة بكتاب وزارة السياحة والاثار.

وكانتوزارة السياحة قد أصدرت الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1444 هجرية،عقب قيام اللجنة العليا للعمرة والحج بالانتهاء منها، منذ أغسطس الماضي، على أن يتم تنفيذها خلال أكتوبر الجاري، خاصة أنه من المقرر أن تبدأ رحلات العمرة لهذا الموسم خلال هذه الشهر وفقاً لقرار مجلس الوزراء.

وأوضحت سامية سامى رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن الضوابط تضمنت قواعد وإجراءات عامة واشتراطات خاصة بالمعتمرين قبل أداء مناسك العمرة وبعدها، وتلك الخاصة بالشركات السياحية المنفذة لرحلات العمرة، وكذلك القواعد والإجراءات الخاصة بالإقامة بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تضمنت القواعد الخاصة بالوكلاء وشركات الطيران الخاصة، وأخرى خاصة بالتعاقدات مع المؤسسات السعودية الوكيلة، بالإضافة إلى الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل علي البوابة المصرية للعمرة وفقاً للقانون رقم 72 لسنة 2021 بشأن البوابة المصرية للعمرة، حيث اختص هذا القانون شركات السياحة المرخصة دون غيرها لتنظيم رحلات وبرامج العمرة وذلك لمجابهة السماسرة والقنوات الغير الشرعية وبهدف تنفيذ الخطط الاستراتيجية للدولة في مجال السياحة وبما يضمن الحفاظ على المعتمرين المصريين.