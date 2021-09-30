غرفة سرية داخلها 8.4 مليون دولار.. الداخلية تحبط مخططًا لإحياء أنشطة الإخوان الإرهابية (فيديو)

تمكن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية -اليوم الخميس- من إجهاض مخططًا يستهدف إعادة إحياء نشاط تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية من خلال العمل على إيجاد مصادر لتمويل أنشطته الإرهابية، وضبط شقة في منطقة حدائق الأهرام أخفوا داخلها 8.4 مليون دولار لاستخدامها في الأعمال الإرهابية، حسبما كشفت وزارة الداخلية.

صفوان ثابت يستغل شركات يحيى مهران في نقل وإخفاء أموال التنظيم

ترجع التفاصيل، التي كشفتها معلومات الأمن الوطني عن اضطلاع الإخواني يحيى مهران عثمان كمال الدين بدور بارز في ذلك المخطط باعتباره أحد الأذرع الرئيسية للقيادي الإخواني المحبوس صفوان ثابت، وكلفه الأخير باستغلال شركاته في عمليات نقل وإخفاء أموال التنظيم واستثمار عوائدها لصالح أنشطته الإرهابية في محاولة للتحايل والالتفاف على إجراءات التحفظ القانونية المتخذة ضد الكيانات الاقتصادية المملوكة للتنظيم.

وأضافت المعلومات استغلال الإخواني، يحيى مهران إحدى الشقق السكنية الكائنة بمنطقة حدائق الأهرام بالجيزة، في إخفاء أموال التنظيم.

وعقب تقنين الإجراءات مداهمة الشقة المشار إليها، وضبط الإخواني المذكور.

الداخلية تكشف غرفة سرية في حدائق الأهرام

كما عثر على غرفة سرية الشقة تستخدم كخزينة لإخفاء الأموال، وبداخلها 8 ملايين و400 ألف دولار أمريكي، وبعض العملات الأخرى، فضلًا عن كمية من الذخائر.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات.

وأكدت وزارة الداخلية على مواصلة الجهود لحماية مقدرات الدولة والوطن، وإجهاض كافة مخططات الجماعة الإرهابية، الرامية إلى زعزعة أمنه واستقراره.